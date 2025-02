Carvalho-Viererpack: "Mein größtes Vorbild ist Cristiano Ronaldo"

In dieser Woche hat sich Patrick Carvalho vom TSV Heinsheim gegen tausende Konkurrenten aus Württembergs Amateurfußball durchgesetzt. Beim 4:2-Auswärtssieg gegen den TSV Erlenbach II hat der 25 Jahre alte Angreifer alle vier Tore gemacht. Aufgrund dieser Leistung ist Carvalho unser FuPa-Spieler der Woche!

FuPa Württemberg präsentiert den "MVP" – den wertvollsten Spieler – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteure, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐.

So., 23.02.2025, 12:30 Uhr

Patrick Carvalho: Nach dem Spiel war ich natürlich unglaublich stolz und glücklich. Alle Tore zu schießen, ist immer etwas Besonderes, aber es war auch eine starke Teamleistung. Nach dem Abpfiff haben wir gemeinsam als Mannschaft gefeiert. Es war ein befreiendes Gefühl, vor allem, weil wir das Spiel als Team gut umgesetzt haben. Die Unterstützung von meinen Mitspielern hat mich immer wieder motiviert, und wir haben uns alle gemeinsam über den Sieg gefreut.

FuPa: Wie wichtig war es für euch als Team, nach den schwierigen Wochen vor der Winterpause so stark in die Rückrunde zu starten und was sind eure Saisonziele?