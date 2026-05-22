Carter Welton ist ein Pionier bei Borussia Mönchengladbach. Der 18 Jahre alte Defensivspieler – Verteidiger oder Sechser kann er sein – gehörte zur ersten Generation des „Integrated Residential Academy Team“ des Bundesligisten. 20 Spieler aus den USA und Kanada waren neun Monate im Borussia-Park. Sie haben trainiert, Testspiele absolviert und viele Gladbach-Spiele im Stadion gesehen, unter anderem das Derby gegen den 1. FC Köln. „Meine Erwartungen haben sich mehr als erfüllt“, sagt Welton.
Er kommt aus Sweden im Bundesstaat Maine, keine 500 Einwohner hat sein Heimatort. Wie viele Kids in den USA hat er immer davon geträumt, mal in Europa Fußball zu spielen. „Mit diesem Ziel kommen viele Spieler hierher“, weiß Jens Bäumer, der Trainer des Academy Teams.
Dass es klappen kann mit dem ganz großen Wurf, hat in der abgelaufenen Saison Maycon Cardozo beim FC Bayern gezeigt. Der Rekordmeister hat ein ähnliches Konzept wie die Gladbacher, nur spielen in dessen „World Squad“ Spieler aus aller Welt, Trainer ist der frühere Weltklasse-Stürmer Roy Makaay. Der 17 Jahre alte Brasilianer Cardozo debütierte im Bundesliga-Spiel gegen Gladbach. Das rückte das Projekt, dessen sechste Auflage im Juni 2026 startet, in den Fokus der Öffentlichkeit.
„Natürlich ist so eine Geschichte wichtig auch für unser Projekt. Das zeigt den Spielern, aber auch dem Verein die Möglichkeiten, die in dem Programm stecken. Natürlich ist es auch Marketing, es macht die Marke Borussia in den USA bekannt“, sagt Ex-Profi Bäumer. Das könne durch die WM noch mal verstärkt werden, sei aber auch eine Möglichkeit, Talente zu finden: „Wir bieten den Spielern eine Plattform, sich zu entwickeln und einen ersten Schritt in den Fußball in Europa zu machen.“
„Wir haben viele Talente in den USA, die interessant sein können für Klubs in Europa“, ist sich Carter Welton sicher. Die WM, die Mitte Juni beginnt, wird „den Fußball in den USA noch mal ins Rampenlicht rücken, ich glaube, es wird dem Fußball bei uns guttun“, sagt Welton.
Er selbst wird den Traum von der Karriere im Profifußball erst mal hinten anstellen, auch wenn das MLS-Team New England Revolution nur dreieinhalb Stunden von seinem Heimatort entfernt spielt und der große amerikanische Fußball für US-Verhältnisse damit nicht allzu weit weg ist.
„Ich beginne ein Studium und lege den Fokus darauf. Aber die Erfahrung in Gladbach war extrem wichtig für mich, als Fußballer und als Mensch“, sagt Welton. Er musste vor allem den Umgang mit Rückschlägen lernen. „Ich war zweimal schwerer verletzt“, berichtet er.
Andere aus dem Team werden den Traum weiterleben, in Europa bei einem Profiklub zu spielen. „Spieler wie Joe Scally und Gio Reyna sind für uns natürlich Vorbilder“, sagt Welton. Beide Borussen haben immer mal wieder beim Academy Team vorbeigeschaut, haben Tipps gegeben und erzählt, worauf es bei einer Karriere ankommt.
Das Training, der Input, die Erlebnisse – „die Zeit hier hat uns alle weitergebracht. Wenn man schaut, wie wir waren, als wir ankamen, und wie wir jetzt sind – das ist ein großer Unterschied. Die Zeit hier hat uns zusammengeschweißt. Wir haben den Fußball kennengelernt, aber auch, was das Leben neben dem Fußball bedeutet“, sagt Welton. „Die Jungs mussten ihr Homeschooling und alles jenseits des Trainings selbst organisieren“, sagt Bäumer.
Ein Müller war auch dabei, aus Georgia. Lucas hieß er, nicht Gerd oder Thomas, „aber er ist auch Stürmer, ist beidfüßig und hat einen guten Abschluss“, sagt Welton, der als Verteidiger im Training immer wieder mit Müller zu tun hatte.
„Thomas Müller kennen wir natürlich alle in den USA, er ist ein großer Spieler“, sagt Welton. „Dass Spieler wie er oder Lionel Messi in der MLS spielen, hilft der Liga und wertet sie auf.“ Daheim in Sweden wird er Gladbach weiter im Blick haben. Tatsächlich ist der nächstgelegene Borussia-Fanklub gar nicht weit weg – „Boston Gladbach“ ist keine drei Stunden entfernt.
Die Geschichte der nordamerikanischen Spieler in Gladbach wird weitergehen. Im August kommt der zweite Jahrgang des „Integrated Residential Academy Team“ in den Borussia-Park. Bäumer ist guter Dinge, dass schon bald ein Talent aus „seinem“ Stall den Sprung schaffen kann. „Wenn die Jungs weiter hart arbeiten, die Basics im Auge haben und lernen mit Rückschlägen umzugehen, dann können diese Träume wahr werden“, sagt er. Für Bäumer ist es „das große Ziel, welches das Projekt interessant macht“.