Carter Welton ist ein Pionier bei Borussia Mönchengladbach

„Thomas Müller kennen wir natürlich alle in den USA, er ist ein großer Spieler“, sagt Welton. „Dass Spieler wie er oder Lionel Messi in der MLS spielen, hilft der Liga und wertet sie auf.“ Daheim in Sweden wird er Gladbach weiter im Blick haben. Tatsächlich ist der nächstgelegene Borussia-Fanklub gar nicht weit weg – „Boston Gladbach“ ist keine drei Stunden entfernt.

Die Geschichte der nordamerikanischen Spieler in Gladbach wird weitergehen. Im August kommt der zweite Jahrgang des „Integrated Residential Academy Team“ in den Borussia-Park. Bäumer ist guter Dinge, dass schon bald ein Talent aus „seinem“ Stall den Sprung schaffen kann. „Wenn die Jungs weiter hart arbeiten, die Basics im Auge haben und lernen mit Rückschlägen umzugehen, dann können diese Träume wahr werden“, sagt er. Für Bäumer ist es „das große Ziel, welches das Projekt interessant macht“.