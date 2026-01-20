– Foto: SV Meppen

Carsten Stammermann verlässt den SV Meppen im Sommer Prägende Zeit im NLZ – Abschied am letzten Spieltag

Nach acht Jahren endet im Sommer das Engagement von Carsten Stammermann beim SV Meppen. Der 56-Jährige hat seit 2018 Mannschaften von der U15 bis aktuell zur U23 trainiert und den Nachwuchsbereich des Vereins in dieser Zeit maßgeblich mitgeprägt. In der kommenden Saison plant der SV Meppen einen neuen sportlichen Weg.

„Wir sind Carsten für sein großes Engagement und die Zeit, die er hier investiert hat, sehr dankbar“, sagt Tim Körner, Sportlicher Leiter des Nachwuchsleistungszentrums. Stammermann habe das NLZ und damit auch den Verein nachhaltig beeinflusst. Körner erinnert unter anderem an den Aufstieg der U19 in die Bundesliga sowie an die Norddeutsche Meisterschaft im Sommer 2022. Stammermann selbst macht aus seiner Enttäuschung keinen Hehl. „Ich muss das akzeptieren. Ich habe einen Vertrag nur bis zum Sommer“, erklärt der Trainer. Gleichzeitig überwiegt bei ihm die Dankbarkeit. „Ich habe eine wunderschöne Zeit gehabt“, sagt Stammermann und verweist auf zahlreiche Wegbegleiter, mit denen sich über die Jahre enge Verbindungen entwickelt hätten. Namentlich nennt er Dieter Barlage und Winfried Budde, die sich um die Nachwuchsarbeit in Meppen verdient gemacht hätten. Auch mit seinem Trainerstab um Damir Bujan, Andreas Hagemann und Stefan Hormann habe er viel erlebt. Besonders hebt er die Zusammenarbeit mit vielen Spielern hervor, „die jetzt teilweise Profifußballer geworden sind“.

Stammermann kam 2018 zum SV Meppen und brachte bereits Erfahrung als Jugend und Stützpunkttrainer mit. Als Spieler wurde er 1991 mit Werder Bremen II Deutscher Amateurmeister und lief unter anderem für den VfL Herzlake in der damaligen Oberliga Nord auf. Beim Jugendleistungszentrum des SV Meppen übernahm er zunächst die U15 und hielt sie jeweils in der höchsten Spielklasse. Mit der U19 gelang der Aufstieg in die Bundesliga, anschließend auch der Klassenerhalt. Seit dieser Saison verantwortet Stammermann die U23, deren Kader er maßgeblich zusammengestellt hat. Zur Winterpause belegt das Team in der Oberliga Rang acht. „Wir werden alles reinhauen, um den Platz zumindest zu halten“, betont Stammermann mit Blick auf die verbleibenden Spiele. Am 17. Mai, dem letzten Spieltag der Saison, wird er offiziell verabschiedet. An diesem Tag feiert er zudem seinen 57. Geburtstag.