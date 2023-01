– Foto: Herbert Bruder

Carsten Laun: "Jetzt müssen wir zu 90 Prozent das Spiel machen" SG Bad Wildungen/Friedrichstein will zurück in die Gruppenliga

Jahrelang war die SG Bad Wildungen / Friedrichstein fester Bestandteil der Gruppenliga Kassel, sogar ein Abstecher in die Verbandsliga in der Saison 2013/14 war dabei. Nach dem Abstieg im vergangenen Jahr in die Kreisoberliga soll nun der direkte Wiederaufstieg gelingen.

"Mit vier Punkten Vorsprung auf den Zweitplatzierten Vasbeck/Adorf haben wir eine sehr ordentliche Hinrunde gespielt und sind unserem Ziel den direkten Wiederaufstieg zu erreichen ein Stück näher gekommen. Jetzt heißt es, gut aus der Vorbereitung zu kommen und jeden Gegner ernst nehmen um die nötigen Punkte zu holen", so der sportliche Leiter Carsten Laun. Deshalb gab es auch nur eine sehr kurze Winterpause für das Team von Trainer Jan Leimbach. Bereits Mitte Dezember wurde schon wieder ein bis zwei Mal wöchentlich ein Training angeboten. Offizieller Vorbereitungsauftakt bei der SG ist am 22.01.2023. Die Trainingseinheiten haben sich in der Vorrunde bezahlt gemacht, die Mannen um Torjäger Björn Schnedler scheinen topfit zu sein. "Wir haben viele Spiele in den letzten 20 Minuten für uns entschieden. Das ist uns in der Gruppenliga im Vorjahr nicht gelungen und hier haben wir einen enormen Schritt nach vorne gemacht. Wenn man mehr Spiele gewinnt, dann glaubt man auch wieder mehr an sich", gibt Laun zu Protokoll.