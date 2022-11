Carsten Kerkhoff tritt als Trainer der HSV-Fußballerinnen zurück Die Frauen des HSV Langenfeld haben ab sofort einen neuen Trainer: Sebastian Tiburtius.

Die Fußballerinnen des HSV Langenfeld wollen am Sonntag nach den knappen Niederlagen zuletzt wieder einen Sieg einfahren. Beim Tabellenletzten SV Hemmerden gehen die Hucklenbrucherinnen als klarer Favorit in die Partie (Anstoß, 13 Uhr). Nicht dabei sein wird Carsten Kerkhoff, der sein Amt als Cheftrainer abgelegt hat und von Sebastian Tiburtius ersetzt wird.

Als Coach machte Tiburtius im Trainerteam der Herrenmannschaft erste Erfahrungen. Nun nahm er den Posten bei den Damen der Liebe wegen an. „Meine Verlobte, Larissa Herhalt, spielt im Team. Dadurch habe ich natürlich über sie auch privat schon länger guten Kontakt zu vielen Mädels aus der Mannschaft gehabt. Als die Stelle frei wurde, haben mich die Spielerinnen – in Abstimmung mit dem Vorstand – darum gebeten, den Chefposten zu übernehmen. Deshalb bin ich gerne eingesprungen“, berichtet Tiburtius. Der Übungsleiter möchte vor allem den Erfolg nach Langenfeld zurückkehren lassen. „Die Mannschaft muss wieder an den Punkt kommen, erfolgsorientiert zu arbeiten“, sagt er. Dies müsse in den Köpfe von allen kommen und gehe nur über harte Arbeit im Training.

Der erste Grundstein soll am Sonntag beim SV Hemmerden gelegt werden. Die personelle Situation ist wie gehabt. Neben den Langzeitverletzten Herhalt, Amanda Kuriata (beide Kreuzbandriss) und Lina Glass (Knorpelschaden) muss der Fußballlehrer lediglich den Ausfall von Karina Busch kompensieren. Die Abwehrspielerin soll aber bereits nächste Woche wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. „Die Partie ist natürlich sehr wichtig. Das ist ein ‚Alles-oder-Nichts-Spiel‘ für uns“, weiß Tiburtius, der auf das ersehnte Erfolgserlebnis hofft. „Wenn wir dieses Spiel gewinnen, werden uns auch einige Dinge wieder einfacher fallen, gerade im mentalen Bereich“, sagt der 34-Jährige.