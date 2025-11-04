 2025-10-30T14:25:35.653Z

Vereinsnachrichten

Carsten Kemnitz neuer Trainer von Hagenshof

Verlinkte Inhalte

Hagenshof

Nach der Trennung von Mohammed Tohfa hat Carsten Kemnitz das Team am 30.10 übernommen und konnte gerade mal ein Training leiten.
Gleich im ersten Spiel unter seiner Leitung gelang Hagenshof der erste Sieg nach einer langen Niederlagenserie – ein Einstand nach Maß für den neuen Coach.

Aufrufe: 04.11.2025, 09:00 Uhr
Michael KureptschikowAutor