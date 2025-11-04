Carsten Kemnitz neuer Trainer von Hagenshof

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Nach der Trennung von Mohammed Tohfa hat Carsten Kemnitz das Team am 30.10 übernommen und konnte gerade mal ein Training leiten. Gleich im ersten Spiel unter seiner Leitung gelang Hagenshof der erste Sieg nach einer langen Niederlagenserie – ein Einstand nach Maß für den neuen Coach.