Carsten Giedemann wechselt zum FC Ettenheim-Altdorf

Mit Carsten Giedemann dürfen wir einen weiteren starken Neuzugang in unseren Reihen begrüßen. Der 24-Jährige kommt vom SC Lahr zu uns und wird ab der kommenden Saison unser Trikot tragen!
Carsten Giedemann ist sowohl in der Abwehr als auch im zentralen Mittelfeld flexibel einsetzbar und bringt durch seine Spielweise, sein taktisches Verständnis und seine Erfahrung in der Verbandsliga wertvolle Qualität in unser Team. Mit seiner Vielseitigkeit eröffnet er uns zusätzliche Optionen im Defensiv- und Aufbauspiel.
Zudem ist Carsten Inhaber der B-Lizenz und wird unser Trainerteam insbesondere in den Bereichen Videoanalyse und Standardsituationen tatkräftig unterstützen.
Seine bisherigen Vereine:
SC Kappel (Jugend)
Bahlinger SC (Jugend)
FC Teningen
SC Lahr
„Nach den sehr guten Gesprächen mit den Verantwortlichen war ich sofort vom Weg des FC Ettenheim-Altdorf überzeugt. Es ist ein extrem spannendes Projekt, zu dem ich meinen Teil beitragen möchte. Mein Ziel ist es, mit der Mannschaft den größtmöglichen Erfolg zu erzielen und meine Erfahrungen einzubringen.“
Sportliche Leitung:
„Mit Carsten konnten wir einen absoluten Wunschspieler für uns gewinnen, der uns durch seine Erfahrung in der Verbandsliga deutlich verstärken wird. Er bringt nicht nur die notwendige Qualität und Spielintelligenz mit, sondern passt auch menschlich hervorragend in unsere Mannschaft. Wir sind überzeugt, dass er bei uns schnell eine wichtige Rolle einnehmen und unsere Entwicklung weiter voranbringen wird.“