Carsten Giedemann wechselt zum FC Ettenheim-Altdorf Neuzugang vom SC Lahr von BZ/PM · Heute, 18:40 Uhr · 0 Leser

Mit Carsten Giedemann dürfen wir einen weiteren starken Neuzugang in unseren Reihen begrüßen. Der 24-Jährige kommt vom SC Lahr zu uns und wird ab der kommenden Saison unser Trikot tragen!

Carsten Giedemann ist sowohl in der Abwehr als auch im zentralen Mittelfeld flexibel einsetzbar und bringt durch seine Spielweise, sein taktisches Verständnis und seine Erfahrung in der Verbandsliga wertvolle Qualität in unser Team. Mit seiner Vielseitigkeit eröffnet er uns zusätzliche Optionen im Defensiv- und Aufbauspiel. Zudem ist Carsten Inhaber der B-Lizenz und wird unser Trainerteam insbesondere in den Bereichen Videoanalyse und Standardsituationen tatkräftig unterstützen.

Seine bisherigen Vereine: SC Kappel (Jugend)