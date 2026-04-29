Carolin Simon kehrt nach Leverkusen zurück

Carolin Simon wird bald wieder das Trikot von Bayer Leverkusen tragen. – Foto: Getty Images

Diese Personalie lässt aufhorchen und unterstreicht die Ambitionen von Bayer Leverkusens Fußballerinnen. Nach zehn höchst erfolgreichen Jahren und Stationen beim SC Freiburg, bei Olympique Lyon und seit 2019 beim FC Bayern kehrt Carolin Simon zurück unters Bayer-Kreuz. Die 33-jährige Linksverteidigerin bringt national (259 Bundesligaspiele, 40 Einsätze im DFB-Pokal) wie international (37 Europapokalspiele, 21 Länderspiele für Deutschland) eine Menge Erfahrung mit.

Eichin setzt auf Erfahrungsschatz

„Mit diesem großen Erfahrungsschatz kann sie ein Gesicht unserer Mannschaft werden“, ist der auch für die Frauen zuständige Direktor Lizenz Thomas Eichin überzeugt. Auch der sportliche Leiter Achim Feifel gerät regelrecht ins Schwärmen, wenn die Sprache auf den jüngsten Coup der Leverkusener Kaderplaner kommt. „Wir freuen uns unglaublich auf Carolin. Sie spielt seit Jahren auf absolutem Topniveau“, betont er. Sie habe einen überragenden linken Fuß und sorge auch offensiv für Akzente. Zudem bringe sie neben der Erfahrung auch die Persönlichkeit mit, jungen Spielerinnen bei der Weiterentwicklung zu helfen.

Perspektive in Leverkusen reizt sie

Bayers Weg mit vielen jungen Spielerinnen war eines der wichtigsten Argumente für Simon. „Die Gespräche mit Leverkusen haben mich extrem neugierig gemacht. Ich habe wirklich Bock auf etwas Neues. Und ich glaube an den Weg, den Leverkusen gehen will und möchte ein Teil davon sein“, so die Ex-Nationalspielerin. Ihre erste Zeit in Leverkusen von 2013 bis 2016 bezeichnet sie im Rückblick als „sehr gute Zeit“ und Bayer „als wichtige Station in meiner Entwicklung“. „Beim Gang durch die Räumlichkeiten hier kamen viele schöne Erinnerungen auf“, verriet sie.