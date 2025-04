Carmelo Trumino wechselt zum 1.FC Heiningen

Der 1.FC Heiningen startet mit einem alten Bekannten in die Kaderplanung der neuen Saison: Carmelo Trumino wechselt vom AC Catania Kirchheim wieder an die Voralb. Der 1,72 meter große Linksfuß, der in Kirchheim unter Teck wohnt, kennt den FCH bereits aus einer früheren Station.

Trumino, der beruflich als Elektroniker für Maschinen und Antriebstechnik tätig ist, sagt folgendes zu seinem Wechsel: „Das Projekt, das mir vorgestellt wurde, hat mich komplett überzeugt. Ich weiß, was mich hier erwartet und ich habe mich beim FCH immer wohlgefühlt."