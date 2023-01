Carmelo Sorrentino: "Ziel: 1. Platz!" FuPa Wintercheck: SC Hegi Winterthur (Club Reggina Calcio Winterthur 2019)

Was war euer Highlight oder Schlüsselmoment der Hinrunde?

Es gab verschiedene Highlightes in der Hinrunde, tolle Spiele und tolle Fights auf dem Platz.

Gibt es Veränderungen im Team?

Ja, jedoch noch keine definitiven Zugänge. Leider mussten wir uns von zwei Spielern verabschieden, welche sich dazu entschieden haben, ihre Fussballkarriere zu beenden. Wir bedanken uns herzlich bei Simone Mazzieri und Dennis De Luca, welche von Anfang an bei uns dabei waren und einen grossen Beitrag geleistet haben.

Wer ist der Aufstiegsfavorit in eurer Liga - und warum?

Es ist eine sehr umkämpfte Gruppe. Wir hoffen natürlich, zu den Favoriten dazuzugehören; der FC Bülach 2 und der FC Seuzach 3 sind da natürlich auch dabei.

Wer hat überrascht - und weshalb?

Für uns ist es die erste Saison in der 4. Liga, die Überraschung ist das Niveau der Gruppe.

Welches Team eurer Gruppe ist unter den Erwartungen geblieben?

Schwierig zu beantworten, werden wir Ende Saison sehen.

Wer steigt ab?

Momentan ist es ein Duell zwischen dem FC Neftenbach und dem FC Räterschen, die Situation kann sich jedoch schnell verändern.

Wie zufrieden seid ihr mit der Vorrunde: Erwartungen erfüllt oder eher nicht?

Wir hofften auf etwas mehr Punkte, leider war die Vorrunde nicht ganz einfach für uns. Im Grossen und Ganzen sind wir jedoch zufrieden. Als Aufsteiger den 3. Platz zu belegen, ist für uns sehr toll. Wir möchten jedoch für den Aufstieg spielen - Ziel: 1. Platz!