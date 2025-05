Carlos Christel bleibt dem VfV 06 Hildesheim erhalten

Der 21-Jährige kam vor zwei Jahren vom MTV Wolfenbüttel an die Pottkuhle, nachdem er zuvor im Nachwuchsbereich von Eintracht Braunschweig ausgebildet worden war. In seinem ersten Herrenjahr überzeugte Christel in der Landesliga mit 18 Treffern, ehe er den Schritt in die Oberliga wagte. Seither absolvierte er 57 Pflichtspiele für den VfV 06 und erzielte dabei fünf Tore.

Trainer Ridhar Kitar und Sportvorstand Omar Fahmy sehen in dem schnellen und körperlich robusten Angreifer weiterhin viel Entwicklungspotenzial. „Carlos hat sich an das Niveau der Oberliga gewöhnt und gezeigt, dass er sich in dieser Liga durchsetzen kann. Wir trauen ihm in der kommenden Saison den nächsten Leistungsschub zu“, so Fahmy. Auch Cheftrainer Kitar schätzt die Dynamik und den Einsatzwillen des jungen Stürmers.