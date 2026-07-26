Carlos Buttenhauser und Timo Weizel wechseln zum SV Opfingen

Zwei Neuzugänge für die Erste Mannschaft: Buttenhauser und Weizel

Carlos Buttenhauser wechselt vom SV Waltershofen an den Tuniberg. Der Abwehrspieler kennt die Region gut — seine Jugendzeit hat er beim JFV Tuniberg verbracht.

Timo Weizel kehrt zum SVO zurück. Den Großteil seiner Jugend hat er in Opfingen gespielt, bevor ihn sein Weg zum Freiburger FC führte. Ab der neuen Saison steht der Mittelfeldspieler wieder in Rot-Weiß auf dem Platz.