Carlos Buttenhauser und Timo Weizel wechseln zum SV Opfingen

Carlos Buttenhauser wechselt vom SV Waltershofen an den Tuniberg. Der Abwehrspieler kennt die Region gut — seine Jugendzeit hat er beim JFV Tuniberg verbracht.
Timo Weizel kehrt zum SVO zurück. Den Großteil seiner Jugend hat er in Opfingen gespielt, bevor ihn sein Weg zum Freiburger FC führte. Ab der neuen Saison steht der Mittelfeldspieler wieder in Rot-Weiß auf dem Platz.
„Mit Carlos bekommen wir einen jungen und hungrigen Verteidiger. Und dass Timo den Weg zurück zu uns gefunden hat, freut uns besonders — er weiß, wo er herkommt. Beide passen zu dem, was wir in der neuen Runde vorhaben.”
Maxhun Haxhija, Trainer SV Opfingen
Herzlich willkommen, Carlos und Timo!