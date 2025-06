Carlo Werner übernimmt bei der SGM Tannheim/Aitrach

Daniel Biechele hatte das Traineramt zur Saison 2021/22 übernommen und die Mannschaft auf Anhieb zum Aufstieg aus der Kreisliga B2 in die Kreisliga A1 geführt. In den insgesamt 97 Spielen unter seiner Leitung gelangen 52 Siege, 22 Unentschieden und 23 Niederlagen. Auch als Spieler prägte er die Entwicklung des Teams maßgeblich mit – laut FuPa-Datenbank erzielte er dabei 23 Treffer. In der abgelaufenen Saison belegte die Mannschaft in der Kreisliga A3 Oberschwaben einen soliden sechsten Platz.

Die Entscheidung, das Traineramt abzugeben, ist laut Vereinsangaben familiär begründet: „Nun erwartet Daniel zum zweiten Mal Nachwuchs und möchte künftig mehr Zeit für seine Familie aufbringen. Um zeitlich flexibler zu sein, übergibt er das Traineramt, bleibt uns aber weiterhin auf dem Platz als Spieler erhalten – was uns besonders freut“, heißt es in der offiziellen Mitteilung der SGM. Der Verein dankt Biechele ausdrücklich für dessen „großes Engagement und viel Herzblut“ in den vergangenen Jahren.