Carlo Sievering wechselt zum SV Teglingen

Die Winterpause lässt der SV Teglingen nicht ungenutzt und kann nun mit Carlo Sievering den ersten Neuzugang für die kommende Spielzeit 2026/27 präsentieren:

Mit Carlo Sievering stößt einer der aktuellen Leistungsträger der JSG Meppen/Teglingen/Schwefingen A1-Jugend zur 1. Herrenmannschaft des SVT. Der Flügelspieler hat in dieser Saison gezeigt, welche Entwicklung er in den letzten zwei Jahren genommen hat und was für ein Potenzial noch in ihm steckt. Neben seiner Defensivstärke hat Carlo auch große Qualität im Spiel nach vorne. Dies konnte er bei den ersten Einsätzen im Herrenbereich bei der 3. Mannschaft des SV Meppen eindrucksvoll unter Beweis stellen: In sieben Spielen konnte er sich insgesamt sechsmal in die Torschützenliste eintragen.