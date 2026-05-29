Carlo Heun wird ein Eidertaler

Neuzugang Carlo Heun von der SpVg Eidertal Molfsee. – Foto: SpVg Eidertal Mollfsee

Die Kaderplanungen der SpVg Eidertal Molfsee für die kommende Spielzeit laufen auf Hochtouren. Defensivspieler Carlo Heun wechselt zum Landesligisten SpVg Eidertal Molfsee. Der 18-jährige Rechtsverteidiger kommt aus der U19-Regionalligamannschaft des TSV Kronshagen und wird ab Sommer fest zum Aufgebot der ersten Herrenmannschaft gehören.

Heun, der von seinen Mitspielern oft kurz „Carlito“ genannt wird, bringt trotz seines jungen Alters bereits reichlich Wettkampfhärte aus dem gehobenen Jugendbereich mit. In der abgelaufenen Serie gehörte er in Kronshagen zu den absoluten Dauerbrennern und unumstrittenen Leistungsträgern: In 21 von 22 möglichen Saisonspielen in der anspruchsvollen U19-Regionalliga Nord stand der talentierte Verteidiger auf dem Rasen – und das ausnahmslos über die volle Distanz von 90 Minuten.

Der flinke Rechtsfuß gilt als intelligenter Defensivspezialist, der vor allem durch ein ausgeprägtes Spielverständnis und eine sehr reife, abgeklärte Art der Zweikampfführung besticht. Gepaart mit einer sauberen technischen Veranlagung und einer hohen Grundschnelligkeit bringt der Außenverteidiger genau die Attribute mit, die sich die Verantwortlichen in Molfsee für das künftige Anforderungsprofil gewünscht haben.

Der Sportliche Leiter der Spielvereinigung, Chris Foley, geizte bei der offiziellen Vorstellung des Neuzugangs nicht mit Lob und hob das enorme Potenzial des 18-Jährigen hervor:

„Carlo bringt für sein Alter bereits ein beeindruckend reifes Gesamtpaket mit. Er ist hervorragend ausgebildet, denkt das Spiel sehr klar und überzeugt durch seine saubere Defensivarbeit. Gerade auf seiner Position sind seine Ruhe, seine Übersicht und seine Antizipation besondere Stärken. Wir sind überzeugt, dass er bei uns die nächsten Schritte im Herrenbereich erfolgreich gehen wird.“

Mit der Mentalität „Von nichts kommt nichts“ zum Erfolg

Für Carlo Heun selbst bedeutet der Wechsel nach Molfsee den bewussten Sprung in den ambitionierten Männerfußball. Seine persönliche Marschroute für die Vorbereitung und die anstehende Spielzeit beschreibt der Youngster kurz und prägnant mit dem Motto: „Von nichts kommt nichts“. Er brennt darauf, sich im neuen Umfeld zu beweisen und blickt der anstehenden Herausforderung mit großer Vorfreude entgegen:

„Der Wechsel zur SpVg Eidertal Molfsee ist für mich eine neue und spannende Aufgabe. Ich möchte mich im Herrenbereich weiterentwickeln, jeden Tag dazulernen und meinen Teil dazu beitragen, dass wir als Mannschaft eine erfolgreiche Saison spielen.“

Eidertal Molfsee bleibt mit diesem Transfer seiner klaren Philosophie treu, hochtalentierten Spielern aus der Region eine erstklassige Plattform im Herren-Leistungsbereich zu bieten. Gemeinsam mit Heun will das Team am Südrand von Kiel in der neuen Spielzeit angreifen und sich das ambitionierte Saisonziel erarbeiten, in der Tabelle oben mitzuspielen.