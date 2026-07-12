Carl Zeiss schlägt Bundesligist Union Anlässlich der offiziellen Saisoneröffnung krönte der FCC einen bärenstarken Auftritt im Testspiel gegen den 1. FC Union Berlin mit 2:0 durch Tore von Löder und Lankford vor 7.015 Zuschauern. von PM FCC · Heute, 21:48 Uhr · 0 Leser

– Foto: Julius Schwalenberg

Gegen die erst vier Wochen nach dem FCC in die neue Saison startenden Eisernen war nur selten ein Klassenunterschied erkennbar. Überschattet wurde die Partie jedoch von einer möglicherweise schweren Verletzung Maxim Hessels. BERICHT des FC Carl Zeiss Jena

FCC-Trainer Marco Grote schickte eine Startelf auf den Rasen, die zumindest defensiv altbekannt wirkte: Vor Marius Liesegang agierte die Stammviererkette der letzten Saison. Moritz Fritz auf der Sechser-Position wurde begleitet vom kreativ-spielgestaltenden Ajvazi sowie Burmeister und Munser auf den Flügeln. Luca Wollschläger bekleidete die Neun, während Elias Löder nur selten fassbar zwischen den Linien variierte. Und als nach 11 Spielminuten der Ball im Netz zappelte, Munser und Löder ein Missverständnis im Berliner Spielaufbau bestraften, war es, als wäre die Jenaer Nummer 18 nie weg gewesen. Den Berlinern merkte man an, dass sie noch ganz am Anfang ihrer Saisonvorbereitung stehen, erst am 23. August ihr erstes Pflichtspiel der neuen Saison bestreiten werden und mit einer Mischung aus Erst- und Zweitkadern angetreten waren. Der FCC blieb über die gesamte erste Hälfte die bessere Mannschaft und hätte gar höher führen können. Brannte es hinten einmal, erwies sich Liesegang als der gewohnte Rückhalt.