Carl Zeiss Jena übernimmt die Spitze – Luckenwalde bleibt im Höhenflug

Der FC Carl Zeiss Jena hat seine Ambitionen eindrucksvoll untermauert. Schon in der Anfangsphase spielte der Favorit dominant und ging früh in Führung. Nils Butzen traf in der vierten Minute und brachte die Thüringer damit auf Kurs. Das Heimteam blieb auch danach das klar bessere Team, suchte immer wieder den direkten Weg zum Tor und belohnte sich in der 36. Minute mit dem 2:0 durch Alexander Prokopenko. Nach der Pause kam der Aufsteiger aus Berlin besser ins Spiel. Der BFC Preussen kämpfte sich in die Partie zurück und erhielt in der 66. Minute einen Strafstoß zugesprochen, den Lenny Stein verwandelte. In der Schlussphase machte Jena den Deckel drauf, als Kay Seidemann (90.+3) zum 3:1 traf. ---

Der FSV 63 Luckenwalde bleibt die positive Überraschung dieser Spielzeit. Beim Auswärtsspiel in Eilenburg präsentierte sich die Mannschaft abgezockt. Nach einer guten halben Stunde nutzte Sofiene Rachid Jannene eine Chance der Gäste und traf zur Führung. Der FSV spielte danach mit Ruhe und Kontrolle, während Eilenburg zwar kämpfte, aber in der Offensive kaum Akzente setzen konnte. In der Nachspielzeit setzte Luckenwalde den Schlusspunkt. Tim Luis Maciejewski erzielte das 0:2. ---

Morgen, 14:00 Uhr FSV Zwickau - Greifswalder FC

Für den FSV Zwickau war das 0:1 beim BFC Dynamo eine bittere Niederlage. Über weite Strecken hielt die Mannschaft gut dagegen, verlor am Ende jedoch durch den Foulelfmeter von Leandro Putaro. Trotzdem präsentierte sich die Defensive stabil. Zuhause wollen die Westsachsen dreifach punkten und mit den eigenen Fans im Rücken zurück in die Erfolgsspur. Der Greifswalder FC spielte zuletzt 1:1 gegen den BFC Preussen. David Vogt brachte seine Mannschaft in Führung, doch nach einer umkämpften zweiten Hälfte reichte es nicht zum Sieg. Mit nur einem Dreier aus elf Partien steckt Greifswald tief im Tabellenkeller. In Zwickau soll ein Erfolgserlebnis her, auch wenn der Gegner als kompakt und heimstark gilt. ---

Morgen, 14:00 Uhr FC Hertha 03 Zehlendorf - BFC Dynamo

Hertha 03 Zehlendorf zeigte beim 3:3 gegen Babelsberg eine starke Offensivleistung, musste sich aber am Ende mit einem Punkt begnügen. Davud Keskin brachte die Gastgeber in Führung, Stanley Keller und Iba May legten nach – dreimal jubelte Hertha 03, dreimal musste man aber auch den Ausgleich hinnehmen. Vor allem der Treffer von Alexander Leon Georgiadi in der Nachspielzeit war ein herber Rückschlag. Trotz allem war es ein Schritt nach vorne, offensiv wie kämpferisch. Der BFC Dynamo siegte am letzten Spieltag mit 1:0 gegen Zwickau. Den entscheidenden Treffer erzielte Leandro Putaro per Foulelfmeter in der 76. Minute. Nach mehreren Unentschieden war das ein wichtiger Befreiungsschlag für die Berliner, die nun mit gestärktem Selbstvertrauen nach Zehlendorf fahren. Das Hauptstadtduell verspricht Spannung: Beide Teams wollen den Aufwärtstrend bestätigen. ---

Morgen, 14:00 Uhr VSG Altglienicke - Hallescher FC

Altglienicke kassierte in Leipzig bei der BSG Chemie eine deutliche 0:3-Niederlage. Stanley Ratifo entschied die Partie quasi im Alleingang mit einem Dreierpack. Für die VSG war es ein Rückschlag nach einer Serie starker Auftritte. Nun will man in Fürstenwalde wieder zur gewohnten Stärke finden und an die Leistungen der Wochen zuvor anknüpfen. Der Hallesche FC gewann sein Heimspiel gegen Meuselwitz mit 1:0. Julien Damelang erzielte das Tor des Tages in der 59. Minute. Kurz darauf sah Niklas Landgraf Gelb-Rot, doch Halle brachte den knappen Vorsprung kämpferisch über die Zeit. Das Team zeigte erneut seine große Moral und defensive Stabilität. Das Duell geen Altglienicke ist ein echtes Spitzenspiel – beide Mannschaften stehen punktgleich in der oberen Tabellenregion. ---

Der SV Babelsberg 03 trennte sich in einem spektakulären Spiel 3:3 von Hertha 03 Zehlendorf. Luis Müller, Maurice Covic und Alexander Leon Georgiadi trafen für die Filmstädter, die aber in der Nachspielzeit den Ausgleich kassierten. Vorne funktioniert das Zusammenspiel, doch die Defensive bleibt anfällig. Gegen Erfurt muss Babelsberg kompakter agieren, um die Punkte im Karl-Liebknecht-Stadion zu behalten. Erfurt verlor das Topspiel gegen Lok Leipzig mit 0:2. Bereits in der ersten Minute traf Ayodele Adetula, Farid Abderrahmane erhöhte per Elfmeter. In der Schlussphase sah Sofiane Ikene Gelb-Rot. Trotz guter Phasen blieb die Mannschaft ohne Torerfolg. In Babelsberg will Erfurt eine Reaktion zeigen und den Anschluss an die Tabellenspitze wahren. ---

Derbyzeit in Leipzig! Lok Leipzig feierte zuletzt einen 2:0-Auswärtssieg in Erfurt und steht an der Spitze. Ayodele Adetula traf bereits in der ersten Minute, Farid Abderrahmane legte per Foulelfmeter nach. Mit neun Siegen aus elf Spielen führt Lok die Tabelle an. Die Defensive zeigte sich erneut nahezu unüberwindbar. Chemie Leipzig feierte hingegen mit dem 3:0 gegen Altglienicke einen Befreiungsschlag. Stanley Ratifo war mit einem Dreierpack der Mann des Spiels. Die Leutzscher zeigten sich effizient und leidenschaftlich – Tugenden, die sie auch im Derby brauchen werden. Im Bruno-Plache-Stadion trifft der Tabellenführer auf einen emotional geladenen Rivalen. ---

So., 19.10.2025, 14:00 Uhr Hertha BSC II - Chemnitzer FC

Für Hertha BSC II war das 0:6 in Magdeburg ein Debakel. Aleksa Marusic, Magnus Baars, Albert Frank Millgramm (zweimal), Connor Krempicki und Enis Bytyqi trafen für den Gegner. Die Berliner wirkten defensiv überfordert und offensiv harmlos. Nun steht Wiedergutmachung auf dem Plan. Ein Heimsieg wäre für die junge Mannschaft enorm wichtig, um sich aus dem Tabellenkeller zu befreien. Chemnitz trennte sich 2:2 von Eilenburg in einem intensiven Spiel. Nach frühem Rückstand drehte der CFC durch Dejan Bozic und Maurizio Grimaldi das Spiel, ehe Kallenbach in der Nachspielzeit ausglich. Zudem sah Bozic die Rote Karte. Trotz Unterzahl zeigte Chemnitz Moral, verpasste aber den Sieg. In Berlin will der CFC wieder Stabilität zeigen. ---