Carl Zeiss Jena trifft auf Altglienicke, Stadtduell beim BFC Preussen

Der 3. Spieltag der Regionalliga Nordost verspricht Dramatik und Brisanz: Während die Spitzenteams Jena, Erfurt und Halle ihre makellose Bilanz verteidigen wollen, geraten erste Teams frühzeitig unter Druck. Interessant dürfte auch das Hauptstadtderby zwischen dem BFC Preussen und dem BFC Dynamo werden.

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Morgen, 19:00 Uhr Hertha BSC II FC Eilenburg

Am Freitagabend empfängt Hertha BSC II den formstarken FC Eilenburg. Die Berliner stehen nach ihrer knappen Auftaktniederlage bei Spitzenreiter Jena (0:1) bereits unter Zugzwang. Da das Nachholspiel gegen Meuselwitz noch aussteht, will die Mannschaft nun die ersten Punkte einfahren. Eilenburg hingegen reist mit Rückenwind aus einem überzeugenden 3:0-Heimsieg gegen Zwickau an und hat nach zwei Partien bereits vier Zähler gesammelt. Besonders in der Offensive präsentierten sich die Sachsen bislang effektiv und variabel. ---

Morgen, 19:00 Uhr VSG Altglienicke FC Carl Zeiss Jena

Zwei Teams treffen am Freitag in Fürstenwalde, der derzeitigen Heimstätte der VSG, aufeinander. Altglienicke zeigte zuletzt eine wechselhafte Frühform: einem 2:0 gegen Zehlendorf folgte eine ärgerliche 0:1-Niederlage in Leipzig. Gegen den Tabellenführer FC Carl Zeiss Jena, der mit sechs Punkten und 5:1 Toren eindrucksvoll gestartet ist, braucht es eine Leistungssteigerung. Jena wirkte zuletzt sowohl spielerisch als auch kämpferisch stabil und möchte mit einem dritten Sieg in Serie ein erstes Ausrufezeichen im Titelkampf setzen. ---

Sa., 09.08.2025, 14:00 Uhr Hallescher FC FC Hertha 03 Zehlendorf

Der Hallesche FC hat nach zwei Spielen ohne Gegentor (1:0 gegen BFC Dynamo, 1:0 in Magdeburg) eine perfekte Ausgangslage. Trainer Robert Schröder dürfte dennoch warnen, denn gegen den noch punktlosen FC Hertha 03 Zehlendorf steht ein typisches „Stolper-Spiel“ an. Die Berliner wirken bislang offensiv harmlos und kassierten bereits vier Gegentreffer – in Halle jedoch könnte ein couragierter Auftritt den Umschwung einleiten. Für den HFC wäre ein weiterer Dreier vor heimischem Publikum ein deutliches Signal an die Konkurrenz. ---

Sa., 09.08.2025, 14:00 Uhr SV Babelsberg 03 FSV Zwickau

Im direkten Duell zweier bislang siegloser Teams geht es um mehr als nur drei Punkte. Babelsberg holte zuletzt immerhin ein Remis in Meuselwitz. Nach dem 1:4-Debakel gegen Jena zum Auftakt ist der Druck schon etwas spürbar. Auch Zwickau steckt mit nur einem Punkt und 1:4 Toren in einer Krise. Vor allem die enttäuschende Vorstellung in Eilenburg (0:3) hat Spuren hinterlassen. Für beide Traditionsvereine steht viel auf dem Spiel – das Karl-Liebknecht-Stadion dürfte entsprechend hitzig werden. ---

Sa., 09.08.2025, 14:00 Uhr BFC Preussen BFC Dynamo

Das Hauptstadtderby ist gleichzeitig ein Duell der Gegensätze. Aufsteiger BFC Preussen überzeugte bislang mit vier Punkten und einem beachtlichen 4:2-Torverhältnis. Das 2:0 in Zehlendorf war defensiv stabil und abgeklärt. Dagegen steht der BFC Dynamo nach zwei knappen Niederlagen mit leeren Händen da. Zwar zeigte man beim 2:3 gegen Erfurt eine kämpferisch starke Leistung, doch die Defensive bleibt ein Sorgenkind. Für den BFC Dynamo ist das Spiel ein echter Charaktertest. ---

Aufsteiger gegen etablierte Kraft – und beide mit drei Punkten im Gepäck. Die Reserve des Zweitligisten 1. FC Magdeburg überzeugte zum Auftakt mit einem 2:0 bei Chemie Leipzig, verlor dann aber unglücklich mit 0:1 gegen Halle. Der FSV 63 Luckenwalde holte nach der Auftaktniederlage in Erfurt mit einem starken 2:1 gegen Chemnitz die ersten Punkte. Die Partie verspricht Tempo, hohes Pressing und viele Zweikämpfe – wer hier den kühleren Kopf bewahrt, könnte sich frühzeitig im Tabellenmittelfeld festsetzen. ---

Mit vier Punkten aus zwei Partien ist der Titelverteidiger 1. FC Lok Leipzig solide gestartet – zuletzt gelang gegen Altglienicke ein umjubelter 1:0-Heimsieg. In der Defensive wirken die Messestädter stabil, offensiv fehlt jedoch noch etwas die Durchschlagskraft. Gegner Meuselwitz wartet nach dem Remis gegen Babelsberg noch auf den ersten Saisonsieg, hat aber bislang nur ein Spiel absolviert. Ein Erfolg am Sonntag wäre ein kräftiges Signal an die Konkurrenz. ---

Ein interessantes Duell in Erfurt: Der Tabellenzweite trifft auf den Siebten. Rot-Weiß Erfurt hat mit zwei Siegen gegen Luckenwalde und den BFC Dynamo ein perfektes Startprogramm hingelegt und überzeugt vor allem offensiv. Fünf Tore in zwei Spielen sind ein sehr guter Wert der Liga. Der Greifswalder FC antwortete auf die Auftaktniederlage in Chemnitz mit einem deutlichen 3:0 gegen Chemie Leipzig. Ein Spiel, das bereits frühen Einfluss auf das Rennen um die Spitze nehmen könnte. ---

Mi., 13.08.2025, 19:00 Uhr Chemnitzer FC BSG Chemie Leipzig