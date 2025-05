Carl Zeiss bindet Talent-Trio

Paul Kampe, der im Sommer 2019 vom JFC Gera ins Nachwuchsleistungszentrum des FC Carl Zeiss Jena wechselte, fühlt sich auf der Position des Rechtsverteidigers am wohlsten und durfte bereits in sechs Regionalliga – und zwei Landespokalspielen das Zeiss-Trikot tragen. Er feierte beim Auswärtssieg in Luckenwalde sein erfolgreiches Startelfdebüt.

Alle drei Talente konnten in dieser Saison schon erste Regionalligaerfahrungen sammeln und sind fester Bestandteil in den Trainingseinheiten der Regionalligamannschaft. Sie erhielten bis zunächst Sommer 2027 laufende Zweijahresverträge an den Kernbergen.

Darüber hinaus hat der FCC mit Emilio Munser ein weiteres Top-Talent des eigenen Nachwuchses an sich binden können. Der 16-jährige Abwehrspieler in Diensten der U17-B-Junioren wurde ebenfalls vertraglich an den FCC gebunden, bei dessen U19-A-Junioren er in der kommenden Saison spielen und den nächsten Entwicklungsschritt gehen soll.

FCC-Trainer Volkan Uluc: „Ich freue mich sehr, auch in Zukunft weiter mit den drei Jungs arbeiten zu dürfen. Das ist unser Weg, zu dem stehen wir, und den setzen wir auch weiter um. Die drei Jungs haben erste Erfahrungen sammeln dürfen und das nötige Potenzial sowie Bereitschaft, sich bei uns weiterzuentwickeln. Dabei werden wir ihnen helfen, sie begleiten und unterstützen. Und wenn sie, wovon ich zu 100 Prozent ausgehe, sich weiter so reinknien und fleißig an sich arbeiten, werden wir in Zukunft viel Freude an ihnen haben.“