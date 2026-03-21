Carabao Cup: Arsenal und City jagen die erste Trophäe der Saison

Pep Guardiola gegen Mikel Arteta im Carabao Cup Endespiel am Sonntag um 17:30 Uhr. – Foto: Getty Images

Es ist die klassische Konstellation: Der Herausforderer gegen den nimmersatten Dominator. Während Manchester City unter Pep Guardiola den Ligapokal fast schon als ihr „Wohnzimmer-Turnier“ betrachtet, lechzt Arsenal nach dem ersten Erfolg in diesem Wettbewerb seit 33 Jahren. Das Spiel gibt es am Sonntag um 17:30 Uhr Live auf FuPa .

Arsenal: Die „Gunners“ schalteten im Halbfinale den Stadtrivalen Chelsea in einem packenden London-Derby mit insgesamt 4:2 aus. Mikel Artetas Team wirkt in dieser Spielzeit so gefestigt wie selten zuvor und führt aktuell auch die Tabelle der Premier League an.

Besondere Würze erhält die Partie durch das taktische Schachspiel an der Seitenlinie. Mikel Arteta, einst der Musterschüler Guardiolas, hat Arsenal eine Identität gegeben, die City mittlerweile nicht nur ebenbürtig ist, sondern sie in direkten Duellen oft vor unlösbare Aufgaben stellt. In der Liga trennen beide Teams nur Nuancen – ein Sieg am Sonntag könnte für das Team, das den Pokal stemmt, den nötigen mentalen Schub für den Endspurt um die Meisterschaft geben.

Manchester City: Die „Skyblues“ machten kurzen Prozess mit dem Titelverteidiger Newcastle United. Ein deutlicher 5:1-Sieg nach Hin- und Rückspiel katapultierte City in ihr unglaubliches 22. Wembley-Finale unter der Ära Guardiola.

Die Bedeutung des Titels

Für Arsenal wäre es das Ende einer sechsjährigen Durststrecke ohne bedeutende Trophäe (seit dem FA Cup 2020) und die Bestätigung ihres Aufstiegs. Für City ist es die Chance, die Ambitionen auf ein mögliches „Quadruple“ oder zumindest ein weiteres Double am Leben zu erhalten.

Die Buchmacher sehen Arsenal aktuell leicht in der Favoritenrolle, doch gegen die „Final-Maschine“ aus Manchester ist in Wembley niemand der klare Favorit. Eines ist sicher: Unter dem berühmten Bogen von Wembley wird am Sonntagabend Fußball-Geschichte geschrieben.