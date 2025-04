Capretti und Becken verlängern in Lübeck – VfB setzt auf Kontinuität

Damit geht der Klub aus der Regionalliga Nord weiter den eingeschlagenen Weg, den man nach dem Abstieg aus der 3. Liga bewusst gewählt hat: Ein personelles und sportliches Fundament schaffen, das langfristige Perspektiven bietet.

„Ich freue mich sehr darüber, dass wir den im letzten Sommer begonnenen Weg im sportlichen Bereich gemeinsam weiter fortsetzen werden“, erklärte VfB-Sportvorstand Sebastian Harms, der in den vergangenen Wochen die entscheidenden Gespräche mit beiden Trainern führte. „Durch die Personalkonstanz auf den wichtigsten Positionen wollen wir in unserer Entwicklung gemeinsam mit der Mannschaft und dem gesamten VfB die nächsten Schritte gehen. Dass zwischen dem Vorstand und dem Trainerteam in den letzten Monaten ein belastbares Vertrauensverhältnis gewachsen ist, stellt ein starkes Fundament dar.“