Capretti nach 4:5-Debakel mit klarer Ansage an sein Team

Eine empfindliche Niederlage für Capretti und den 1. FC Bocholt. – Foto: Imago Images

Der 1. FC Bocholt hat gegen den FC Schalke II eine 4:0-Führung verspielt und die Partie noch mit 4:5 verloren. Entsprechend bedient war Guerino Capretti nach dem spektakulären Duell am Hünting. Der Trainer des FCB sah zwar eine gute Anfangsphase seiner Mannschaft, bemängelte anschließend aber vor allem die Defensivleistung. Schalkes Coach Jakob Fimpel sprach dagegen von einer „Riesenmoral“ seiner Mannschaft.

"Wir wussten vorher, dass die Schalker in der Offensive eine gewisse Qualität haben, dass sie ein Tempo haben, dass sie einfach gut sind“, erklärte Capretti. Genau deshalb habe er von seiner Mannschaft gefordert, mit der Führung im Rücken die Partie auch geradlinig fortzusetzen. Schlussendlich fehlte es im Detail an zu vielen Stellen: "Wir müssen aber in letzter Konsequenz immer die Tiefe sichern, die Tiefenläufe aufnehmen. Wir brauchen eine gute Intensität im Pressing.“

Bocholt erwischte einen Traumstart und führte nach gerade einmal 15 Minuten mit 4:0. "Jede Chance war ein Treffer“, blickte Capretti auf die Anfangsphase zurück. Seine Mannschaft habe die Partie zunächst komplett im Griff gehabt. Für den Trainer war auch die klare Führung kein Grund zurückzuschalten, vielmehr wies er darauf hin, dass die Knappen schlichtweg die Qualität in ihren Reihen besitzen, um sich auch aus einer vermeintlich aussichtslosen zurückzukämpfen.

Genau dort sah Capretti letztlich das entscheidende Problem. Das Pressing habe grundsätzlich funktioniert, in der letzten Linie sei seine Mannschaft aber nicht konsequent genug gewesen. "Wenn es eben nicht passt, wenn es nicht gut genug ist, dann können sich die Schalker eben rauskombinieren und die Tiefe bedrohen“, sagte der Trainer. Nach dem 4:2 und spätestens beim 4:3 sei die Partie endgültig gekippt. Beim FCB schaltete sich plötzlich der Kopf ein, während Schalke immer mehr an die eigene Aufholjagd glaubte. "Du hast was zu verlieren. Die Schalker haben was zu gewinnen“, fasste Capretti die Entwicklung zusammen.

Capretti: "Für die Zuschauer war es toll"

Am Ende stand eine der spektakulärsten Niederlagen der Bocholter vergangenen Jahre. Schalke drehte die Partie in der Schlussphase komplett, obwohl der FCB selbst nach dem 4:4 noch Chancen auf den Sieg hatte. Nach dem 5:4 der Gäste folgte in der Nachspielzeit sogar noch ein Elfmeter für Bocholt, den Stipe Batarilo an den Pfosten setzte. "Für die Zuschauer war es toll, definitiv für beide Seiten, viele Tore gesehen“, sagte Capretti. Für ihn persönlich hielt sich die Begeisterung allerdings in Grenzen: "Für mich war es nicht so cool, so viele Gegentreffer zu kassieren.“

Vier eigene Treffer seien grundsätzlich eine starke Ausbeute, fünf Gegentore seien dagegen nicht hinnehmbar. "In Zukunft müssen wir uns gerade gegen U-Mannschaften viel, viel besser verteidigen“, forderte Capretti. Aus der Niederlage müsse seine Mannschaft nun die richtigen Schlüsse ziehen.

Schalkes Trainer Jakob Fimpel konnte derweil vor allem die Moral seiner Mannschaft hervorheben. "Mit jedem Tor kriegst du natürlich mehr Energie und gleichzeitig die Hoffnung, dass du es wirklich noch drehen kannst“, erklärte er. Der Sieg sei letztlich glücklich gewesen, die "Riesenmoral“ seiner Spieler umso mehr ein Grund zur Freude. Für Bocholt blieb dagegen die Erkenntnis, dass eine 4:0-Führung selbst in einer völlig überlegenen ersten Halbzeit längst keine Garantie für drei Punkte ist.