Capretti: "Es kommt eine intensive Aufgabe auf uns"

Das erste Heimspiel steht für den 1. FC Bocholt an. Im praemium Park erwartet der Regionalligist die Zweitvertretung des FC Schalke 04. Nach einem enttäuschenden 0:0-Remis gegen den VfB Hilden am ersten Spieltag will die Mannschaft von Cheftrainer Guerino Capretti den ersten Dreier der Spielzeit einfahren. Vor dem anstehenden Duell äußerte sich der Übungsleiter auf einer Pressekonferenz zu dem anstehenden Spiel, zwei Abgängen und seiner Art Fußball zu spielen.
Es war ein zäher Saisonbeginn für Bocholt. Auswärts beim Aufsteiger aus Hilden kam die Mannschaft von Capretti nicht über ein 0:0 hinaus. "Es war kein einfaches Spiel. Uns fehlte ein bisschen das Selbstverständnis im offensiven Bereich. Wir haben das Spiel analysiert und wissen, dass wir es mit dem Ball besser können", sagte der Chefcoach zum vergangenen Spiel.
Nun trifft sein Team auf die Zweitvertretung des FC Schalke, die mit einer 2:3-Niederlage gegen den SC Paderborn II in die Spielzeit startete. Auf die Frage, was für ein Spiel der Übungsleiter erwartet, antwortete er: "Ein sehr intensives. Die Schalker werden uns sehr hoch pressen, werden die Räume schnell zu machen wollen. Wir wollen selbst auch Intensität reinbringen. Es gibt die Räume, die werden wir hoffentlich auch nutzen." Er führte noch aus: "Es kommt eine intensive Aufgabe auf uns zu und da sind wir gewappnet und freuen uns auch drauf - endlich das erste Heimspiel mit der Tribüne und dem neuen Rasen. Die Vorfreude ist groß."
Vor dem Duell musste der FC allerdings noch zwei Abgänge hinnehmen. Zum einen wechselt Nicolas Hirschberger zum Ligakonkurrenten SG Wattenscheid 09 und zum anderen verlässt auch Jeff Mensah den Verein. "Ich habe in der Vorbereitung immer wieder betont, dass wir einen Konkurrenzkampf haben wollen und wo jeder steht. Ich kann es verstehen, dass Spieler kommen und sagen ich möchte gerne etwas anderes machen. Ich hätte gerne mit beiden weiter gemacht, aber ich respektiere die Entscheidung", betonte Capretti zu dem Verlust der beiden Akteure. Rückkehrer gegen Schalke wird es laut dem Übungsleiter derweil keine geben - Ozan Hot trainiert weiterhin individuell.
Der Chefcoach kam vor der Saison vom Regionalligisten VfB Lübeck an den Niederrhein. Zuvor trainierte er zudem auch Dynamo Dresden in der zweiten Liga.
Mit Blick auf seine Art Fußball spielen zu lassen erklärte der 44-Jährige: "Meine Idee ist den Ball haben zu wollen. Wir wollen das Spiel kontrollieren, dass wir über kurze Bälle durchs Zentrum unsere Torchancen erspielen. Es kommt aber immer auf den Gegner an." Er fügte noch hinzu: "Gegen Schalke wird uns ein hohes Pressing erwarten, da brauchen wir mutige und kreative Lösungen. Wir wollen den Gegner immer unter Druck setzen um möglichst Ballgewinne zu erzielen."
Während des Transferfensters hat sich einiges beim FC Bocholt getan. Durch die zwei Abgänge will der Regionalligist allerdings noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv werden.
"Das Personal, dass wir jetzt haben ist in Ordnung. Ich denke, dass wir da noch etwas machen werden und können. Wir sind natürlich noch nicht da, wo ich es mir vorstelle, dass wir 90 Minuten durchpressen können, aber die Jungs sind alle gewillt es umzusetzen - das stimmt mich sehr positiv", betonte Capretti.
Mit 217 Stimmen und somit 9,7 Prozent landete Bocholt bei einer FuPa-Umfrage zu den Meisterschaftskandidaten auf Rang vier. Auch im Hinblick auf die Infrastruktur gewinnt der FC immer mehr an Profi-Charakter.
"Wir arbeiten dran uns weiterzuentwickeln als Verein. Wir wollen schon in den nächsten Jahren in Richtung Profifußball, aber es wäre vermessen zu sagen, wir haben jetzt eine Tribüne gebaut, einen neuen Trainer, viele neue Spieler und werden Erster - das ist völlig unglaubwürdig", äußerte der Cheftrainer. Abschließend führte er aus: "Bei allem Respekt - eine Top-Mannschaft gewinnt gegen Hilden. Hilden hat es gut gemacht - wir sind aber noch lange keine Top-Mannschaft. Wir wollen mal eine werden. Das Umfeld wächst und wir müssen auch als Mannschaft wachsen. Wenn wir professional arbeiten, dann werden wir in den nächsten Jahren erfolgreich sein."
Am kommenden Spieltag gegen Schalke will Bocholt eine Steigerung im Vergleich zur Partie gegen Hilden erwirken und somit den ersten Dreier feiern.