Capretti: "Es kommt eine intensive Aufgabe auf uns" Nach dem 0:0-Saisonauftakt gegen den VfB Hilden trifft der 1. FC Bocholt im ersten Heimspiel der Saison auf den FC Schalke 04 II. von Tristan Benten · Gestern, 15:15 Uhr · 0 Leser

Capretti zeigt die Zukunftsrichtung an – Foto: Imago Images

Das erste Heimspiel steht für den 1. FC Bocholt an. Im praemium Park erwartet der Regionalligist die Zweitvertretung des FC Schalke 04. Nach einem enttäuschenden 0:0-Remis gegen den VfB Hilden am ersten Spieltag will die Mannschaft von Cheftrainer Guerino Capretti den ersten Dreier der Spielzeit einfahren. Vor dem anstehenden Duell äußerte sich der Übungsleiter auf einer Pressekonferenz zu dem anstehenden Spiel, zwei Abgängen und seiner Art Fußball zu spielen.

Vorfreude auf das erste Heimspiel ist groß in Bocholt Es war ein zäher Saisonbeginn für Bocholt. Auswärts beim Aufsteiger aus Hilden kam die Mannschaft von Capretti nicht über ein 0:0 hinaus. "Es war kein einfaches Spiel. Uns fehlte ein bisschen das Selbstverständnis im offensiven Bereich. Wir haben das Spiel analysiert und wissen, dass wir es mit dem Ball besser können", sagte der Chefcoach zum vergangenen Spiel. Nun trifft sein Team auf die Zweitvertretung des FC Schalke, die mit einer 2:3-Niederlage gegen den SC Paderborn II in die Spielzeit startete. Auf die Frage, was für ein Spiel der Übungsleiter erwartet, antwortete er: "Ein sehr intensives. Die Schalker werden uns sehr hoch pressen, werden die Räume schnell zu machen wollen. Wir wollen selbst auch Intensität reinbringen. Es gibt die Räume, die werden wir hoffentlich auch nutzen." Er führte noch aus: "Es kommt eine intensive Aufgabe auf uns zu und da sind wir gewappnet und freuen uns auch drauf - endlich das erste Heimspiel mit der Tribüne und dem neuen Rasen. Die Vorfreude ist groß."

Zwei Abgänge vor der Partie gegen Schalke Vor dem Duell musste der FC allerdings noch zwei Abgänge hinnehmen. Zum einen wechselt Nicolas Hirschberger zum Ligakonkurrenten SG Wattenscheid 09 und zum anderen verlässt auch Jeff Mensah den Verein. "Ich habe in der Vorbereitung immer wieder betont, dass wir einen Konkurrenzkampf haben wollen und wo jeder steht. Ich kann es verstehen, dass Spieler kommen und sagen ich möchte gerne etwas anderes machen. Ich hätte gerne mit beiden weiter gemacht, aber ich respektiere die Entscheidung", betonte Capretti zu dem Verlust der beiden Akteure. Rückkehrer gegen Schalke wird es laut dem Übungsleiter derweil keine geben - Ozan Hot trainiert weiterhin individuell. "Wir wollen das Spiel kontrollieren" Der Chefcoach kam vor der Saison vom Regionalligisten VfB Lübeck an den Niederrhein. Zuvor trainierte er zudem auch Dynamo Dresden in der zweiten Liga.