Cappels Meistermacher Jan Kuschnir macht immer weiter

Marburg-Cappel. Der FSV Cappel ist zurück in der Fußball-Gruppenliga. Zuletzt spielte die Elf vom Köppel 1999 in der höchsten Klasse der Region Gießen/Marburg (damals Bezirksoberliga). Alleine diese Zeitspanne zeigt, dass die Leistung des Teams in der zurückliegenden Saison außergewöhnlich war.