Cappel und Silberg/Eisenhausen feiern

Marburg-Biedenkopf. An der Tabellenspitze der Fußball-Kreisoberliga Nord durften am Sonntag zwei Mannschaften jubeln. Beim FSV Cappel knallten nach dem 6:1 gegen die FSG Südkreis vorzeitig die Korken des Meistersekts. Die SG Silberg/Eisenhausen machte mit einem 4:0-Heimsieg gegen Amöneburg den Einzug in die Gruppenliga-Relegation perfekt. Verzwickt ist die Lage im Tabellenkeller. Während Absteiger Caldern in Gladenbach 2:1 gewann, gingen die drei weiteren Kellerkinder leer aus. Die SG Versbachtal darf nach dem 0:5 in Neustadt nur noch vage hoffen, sich am letzten Spieltag in die Relegation zu retten – falls Schröck sich in der Gruppenliga hält und es in der KOL nur zwei Direktabsteiger gibt, müsste dann aber Michelbach schlagen und gegenüber dem FSV Buchenau vier Tore aufholen. Die FSG Südkreis kann trotz der Schlappe in Cappel faktisch nicht mehr direkt absteigen: Drei Punkte und 19 Tore Vorsprung auf Buchenau dürften bei ausgeglichenem direkten Vergleich reichen.