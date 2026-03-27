Cappel: "Sonsbeck kann sich auf einen motivierten Spieler freuen“

CAPPEL Da ich mich seit August 2022 neben meinem Beruf als Zerspanungsmechaniker in Abendschulform weiterbilde, hat‘s zeitlich nie Sinn ergeben, einen Wechsel in Betracht zu ziehen. Jetzt im Mai wird das Studium zu Ende sein, und mit dem Angebot aus Sonsbeck habe ich mich dann für einen Wechsel entschieden.

Sie haben schon über 100 Tore in der Bezirksliga erzielt – alle für Twisteden. Gerade in der Offensive drückt aktuell der Schuh in Sonsbeck. Hat der Verein wieder einen Torjäger gefunden?

CAPPEL Der Sprung in die Oberliga ist ein großer Schritt. Als erstes muss ich meine Qualitäten im Training konstant einbringen und mir meine Einsatzzeiten in den Spielen verdienen.

In den vergangenen beiden Spielzeiten haben Sie sogar die Torjäger-Kanone in der Bezirksliga gewonnen. Gab’s in der Vergangenheit nicht schon andere verlockende Angebote?

CAPPEL Ja, es gab das ein oder andere Angebot aus höherklassigen Vereinen.