 2026-03-25T14:09:28.761Z

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Cappel: "Sonsbeck kann sich auf einen motivierten Spieler freuen“

Torjäger Tom Cappel wird im Sommer den Bezirksligisten DJK Twisteden verlassen und beim SV Sonsbeck weiterspielen. Ein Gespräch über seine Ziele, Stärken und warum Philipp Elspaß ein Vorbild für ihn ist.

von Andre Egink · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser
Tom Cappel (li.) wechselt zur kommenden Saison nach Sonsbeck.
Tom Cappel (li.) wechselt zur kommenden Saison nach Sonsbeck. – Foto: Pascal Derks

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Oberligist SV Sonsbeck hat für die kommende Spielzeit mit Tom Cappel von der DJK Twisteden einen echten Torjäger verpflichtet. Ein Gespräch mit dem 25-jährigen Bezirksliga-Fußballer über seine Ziele, Stärken und warum Philipp Elspaß ein Vorbild für ihn ist.

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So., 29.03.2026, 15:30 Uhr
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15:30

Herr Cappel, mit der DJK Twisteden spielen Sie eine tolle Saison und stehen mit der Mannschaft aktuell auf dem dritten Tabellenplatz. Werden Sie sich im Sommer mit dem Aufstieg verabschieden?

TOM CAPPEL Mit Rhede und Broekhuysen haben wir tabellarisch starke Gegner vor uns. Auch Kevelaer ist ebenfalls nah dran. Wir müssen an unsere Leistungen als Mannschaft anknüpfen, dann wird es sich zeigen, für welche Platzierung es reichen wird. Der Wechsel nach Sonsbeck wird nichts an meinen Leistungen in den letzten Spielen ändern.

Sie sind 25 Jahre und spielen bereits die achte Saison für die Senioren in Twisteden. Wieso kommt’s gerade jetzt zum Wechsel zu einem Oberligisten?

CAPPEL Da ich mich seit August 2022 neben meinem Beruf als Zerspanungsmechaniker in Abendschulform weiterbilde, hat‘s zeitlich nie Sinn ergeben, einen Wechsel in Betracht zu ziehen. Jetzt im Mai wird das Studium zu Ende sein, und mit dem Angebot aus Sonsbeck habe ich mich dann für einen Wechsel entschieden.

Sie haben schon über 100 Tore in der Bezirksliga erzielt – alle für Twisteden. Gerade in der Offensive drückt aktuell der Schuh in Sonsbeck. Hat der Verein wieder einen Torjäger gefunden?

CAPPEL Der Sprung in die Oberliga ist ein großer Schritt. Als erstes muss ich meine Qualitäten im Training konstant einbringen und mir meine Einsatzzeiten in den Spielen verdienen.

In den vergangenen beiden Spielzeiten haben Sie sogar die Torjäger-Kanone in der Bezirksliga gewonnen. Gab’s in der Vergangenheit nicht schon andere verlockende Angebote?

CAPPEL Ja, es gab das ein oder andere Angebot aus höherklassigen Vereinen.

Warum haben Sie sich für den SV Sonsbeck entschieden?

CAPPEL Durch das Probetraining in Sonsbeck hatte ich sofort einen guten Einblick in den Verein und in die Mannschaft erhalten. Sowohl sportlich als auch menschlich hat mich die Mannschaft und das Trainerteam überzeugt, ich habe mich direkt wohlgefühlt.

Was wollen Sie mit dem SV Sonsbeck erreichen?

CAPPEL Mein Ziel in Sonsbeck ist, die Mannschaft mit meinen Leistungen zu unterstützen und dort wertvolle Erfahrungen sammeln.

Ist der Sprung von der Bezirksliga in die Oberliga nicht zu groß?

CAPPEL Es ist schon ein großer Sprung. Das Wichtigste wird sein, dass ich konstant präsent bin und die nächsten Schritte gehe. Ich muss mich erst mal an die Liga gewöhnen – sowohl körperlich als auch fußballerisch.

Ist Philipp Elspaß ein Vorbild für sie, der vom damaligen Bezirksligisten SV Walbeck den direkten Sprung in die Stammelf des SV Sonsbeck geschafft hat?

CAPPEL Natürlich ist mein Ziel, mich in so einer Mannschaft schnell zu etablieren. Mir ist aber bewusst, dass das harte Arbeit erfordert. Philipp hat auf jeden Fall gezeigt, dass dieser Sprung möglich ist.

Worauf dürfen sich die Sonsbecker freuen, was zeichnet die Spielweise von Tom Cappel aus, was sind die Stärken?

CAPPEL Ich versuche, mit meiner Spielweise der Mannschaft auf dem Platz zu helfen, sowohl offensiv als auch defensiv. Sonsbeck kann sich auf einen motivierten und offenen Spieler freuen.

Auf welcher Position plant Trainer Heinrich Losing mit Ihnen?

CAPPEL In Twisteden habe ich immer eine eher offensivere Rolle übernommen. Ich vertraue darauf, dass mich das Trainerteam des SVS optimal einsetzt.

Worauf freuen Sie sich in der Oberliga am meisten?

CAPPEL Ich freue mich auf die neuen Herausforderungen, da es auch definitiv nochmals ein anderes Niveau sein wird. Auch die Qualität in den Trainingseinheiten und Spielen wird anspruchsvoller.

Waren Sie in der Jugend auch vereinstreu?

CAPPEL Ja, in meiner Jugend habe ich fast ausschließlich in meinem Heimatverein in Twisteden in der Kreisklasse gespielt. Im ersten A-Junioren-Jahr bin ich dann zu Viktoria Winnekendonk gewechselt. Für das zweite Jahr ging es zurück zur DJK Twisteden, wo ich zusätzlich eine Seniorenerklärung erhalten habe und so meine ersten Erfahrungen in der Bezirksliga sammeln konnte.