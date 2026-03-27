Cappel: "Sonsbeck kann sich auf einen motivierten Spieler freuen“

Oberligist SV Sonsbeck hat für die kommende Spielzeit mit Tom Cappel von der DJK Twisteden einen echten Torjäger verpflichtet. Ein Gespräch mit dem 25-jährigen Bezirksliga-Fußballer über seine Ziele, Stärken und warum Philipp Elspaß ein Vorbild für ihn ist.
TOM CAPPEL Mit Rhede und Broekhuysen haben wir tabellarisch starke Gegner vor uns. Auch Kevelaer ist ebenfalls nah dran. Wir müssen an unsere Leistungen als Mannschaft anknüpfen, dann wird es sich zeigen, für welche Platzierung es reichen wird. Der Wechsel nach Sonsbeck wird nichts an meinen Leistungen in den letzten Spielen ändern.
CAPPEL Da ich mich seit August 2022 neben meinem Beruf als Zerspanungsmechaniker in Abendschulform weiterbilde, hat‘s zeitlich nie Sinn ergeben, einen Wechsel in Betracht zu ziehen. Jetzt im Mai wird das Studium zu Ende sein, und mit dem Angebot aus Sonsbeck habe ich mich dann für einen Wechsel entschieden.
CAPPEL Der Sprung in die Oberliga ist ein großer Schritt. Als erstes muss ich meine Qualitäten im Training konstant einbringen und mir meine Einsatzzeiten in den Spielen verdienen.
CAPPEL Ja, es gab das ein oder andere Angebot aus höherklassigen Vereinen.
CAPPEL Durch das Probetraining in Sonsbeck hatte ich sofort einen guten Einblick in den Verein und in die Mannschaft erhalten. Sowohl sportlich als auch menschlich hat mich die Mannschaft und das Trainerteam überzeugt, ich habe mich direkt wohlgefühlt.
CAPPEL Mein Ziel in Sonsbeck ist, die Mannschaft mit meinen Leistungen zu unterstützen und dort wertvolle Erfahrungen sammeln.
CAPPEL Es ist schon ein großer Sprung. Das Wichtigste wird sein, dass ich konstant präsent bin und die nächsten Schritte gehe. Ich muss mich erst mal an die Liga gewöhnen – sowohl körperlich als auch fußballerisch.
CAPPEL Natürlich ist mein Ziel, mich in so einer Mannschaft schnell zu etablieren. Mir ist aber bewusst, dass das harte Arbeit erfordert. Philipp hat auf jeden Fall gezeigt, dass dieser Sprung möglich ist.
CAPPEL Ich versuche, mit meiner Spielweise der Mannschaft auf dem Platz zu helfen, sowohl offensiv als auch defensiv. Sonsbeck kann sich auf einen motivierten und offenen Spieler freuen.
CAPPEL In Twisteden habe ich immer eine eher offensivere Rolle übernommen. Ich vertraue darauf, dass mich das Trainerteam des SVS optimal einsetzt.
CAPPEL Ich freue mich auf die neuen Herausforderungen, da es auch definitiv nochmals ein anderes Niveau sein wird. Auch die Qualität in den Trainingseinheiten und Spielen wird anspruchsvoller.
CAPPEL Ja, in meiner Jugend habe ich fast ausschließlich in meinem Heimatverein in Twisteden in der Kreisklasse gespielt. Im ersten A-Junioren-Jahr bin ich dann zu Viktoria Winnekendonk gewechselt. Für das zweite Jahr ging es zurück zur DJK Twisteden, wo ich zusätzlich eine Seniorenerklärung erhalten habe und so meine ersten Erfahrungen in der Bezirksliga sammeln konnte.