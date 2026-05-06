Capin und Gökdemir stoppen Arminias Serie Der STK Eilvese gewinnt das Top-Spiel gegen den SV Arminia Hannover mit 2:0 und bleibt das stärkste Rückrundenteam der Liga. Eilvese beendet die beeindruckende Serie von Arminia Hannover und feiert im Nachholspiel den zehnten Sieg der Rückrunde. von SN · Heute, 17:20 Uhr · 0 Leser

Symbolbild SV Arminia Hannover – Foto: Thies Meyer

Im Nachholspiel des 20. Spieltags der Landesliga Hannover hat der STK Eilvese das Top-Spiel gegen den SV Arminia Hannover mit 2:0 gewonnen. Der Tabellenzweite setzte sich gegen den Tabellenfünften durch und blieb damit auch im elften Rückrundenspiel ungeschlagen. Für Arminia Hannover endete dagegen eine Serie von 22 Ligaspielen ohne Niederlage, die seit der 1:2-Hinspielniederlage gegen Eilvese im vergangenen August Bestand hatte.

Trainer Pascal Preuß sah zunächst jedoch keinen guten Beginn seiner Mannschaft. Nach dem 4:2-Erfolg gegen Barsinghausen vom vergangenen Sonntag wirkte Eilvese in der Anfangsphase nicht frisch genug. Arminia Hannover war präsenter, frischer in den Zweikämpfen und insgesamt besser im Spiel. „Trotzdem haben wir defensiv vieles ordentlich wegverteidigt. Wirklich gefährlich wurde es zunächst nicht. Problematisch war eher unser eigenes Spiel mit Ball. Wir haben zu oft lange Bälle gespielt und kaum sauber von hinten nach vorne kombiniert“, erklärte Preuß. Kurz vor der Pause ging Eilvese dann in Führung. Nach einer Ecke von Onur Capin fiel der Ball im Nachschuss zum 1:0 ins Tor.