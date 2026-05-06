Capin und Gökdemir stoppen Arminias Serie

Im Nachholspiel des 20. Spieltags der Landesliga Hannover hat der STK Eilvese das Top-Spiel gegen den SV Arminia Hannover mit 2:0 gewonnen. Der Tabellenzweite setzte sich gegen den Tabellenfünften durch und blieb damit auch im elften Rückrundenspiel ungeschlagen. Für Arminia Hannover endete dagegen eine Serie von 22 Ligaspielen ohne Niederlage, die seit der 1:2-Hinspielniederlage gegen Eilvese im vergangenen August Bestand hatte.
Trainer Pascal Preuß sah zunächst jedoch keinen guten Beginn seiner Mannschaft. Nach dem 4:2-Erfolg gegen Barsinghausen vom vergangenen Sonntag wirkte Eilvese in der Anfangsphase nicht frisch genug. Arminia Hannover war präsenter, frischer in den Zweikämpfen und insgesamt besser im Spiel. „Trotzdem haben wir defensiv vieles ordentlich wegverteidigt. Wirklich gefährlich wurde es zunächst nicht. Problematisch war eher unser eigenes Spiel mit Ball. Wir haben zu oft lange Bälle gespielt und kaum sauber von hinten nach vorne kombiniert“, erklärte Preuß.
Kurz vor der Pause ging Eilvese dann in Führung. Nach einer Ecke von Onur Capin fiel der Ball im Nachschuss zum 1:0 ins Tor.
Nach der Pause reagierte Preuß mit einer taktischen Anpassung. „Zur zweiten Halbzeit haben wir taktisch umgestellt und Arminia im Aufbau anders angelaufen. Dadurch haben wir im Zentrum deutlich weniger zugelassen“, führte der Trainer aus.
Mit zunehmender Spielzeit bekam Eilvese die Partie besser unter Kontrolle. Das 2:0 erzielte Can Gökdemir nach einem langen Ball und einem gewonnenen Laufduell. Kurz darauf hatte Marvin Paßing sogar noch die Chance auf den dritten Treffer, scheiterte im Eins gegen Eins jedoch am stark reagierenden Gästetorwart Dominik Grimpe.
Arminia Hannover setzte in der Schlussphase verstärkt auf lange Bälle, fand gegen die stabile Defensive der Gastgeber aber kaum Lösungen mehr. „Besonders Tom Mehlberg in der Defensive und Nikos Elfert auf der Sechs haben ein starkes Spiel gemacht. Am Ende nehmen wir verdient die drei Punkte mit“, ordnete Preuß ein.
Durch den Erfolg bleibt Eilvese weiterhin das beste Team der Rückrunde. Zehn Siege und ein Unentschieden stehen nun aus den vergangenen elf Ligaspielen zu Buche.