Capin legt vor, Elfert kontert: Eilvese gewinnt in Barsinghausen

– Foto: SSG Halvestorf

Der STK Eilvese hat am 29. Spieltag der Landesliga Hannover beim TSV Barsinghausen mit 4:2 gewonnen und bleibt damit die beste Mannschaft der Rückrunde. Der Rückstand auf den zweitplatzierten SV Ramlingen-Ehlershausen beträgt nur noch einen Punkt.

Barsinghausen kam im Anschluss besser ins Spiel und glich durch Tobias Kienlin in der 36. Minute aus. Kurz vor der Pause stellte Eilvese die Führung wieder her. Can Gökdemir setzte sich über die linke Seite durch, drang in den Strafraum ein und traf zum 2:1.

Eilvese stellte sich früh auf die Gegebenheiten ein und agierte kompakter. Ziel war es, auf dem kleineren Kunstrasenplatz mehr Ballgewinne zu erzielen. In der 26. Minute brachte Onur Capin die Gäste nach einer Flanke von Mohammed Bengharda in Führung.

Nach dem Seitenwechsel baute Eilvese die Führung aus. „Das 3:1 war für mich das schönste Tor. Nach einer Ecke von Barsinghausen kontern wir sauber von hinten heraus. Ein Abwurf, ein tiefer Ball auf Marvin Paßing , der im Tempo querlegt auf Nikos Elfert und der schiebt ein. Das war stark gespielt“, erklärte Trainer Pascal Preuß.

In der Schlussphase verkürzte Barsinghausen durch einen Foulelfmeter von Angelos Livas in der 82. Minute auf 2:3. Zwei Minuten später stellte Ioannis Gkegkprifti nach einer Ecke den alten Abstand wieder her.

Die äußeren Bedingungen erschwerten das Spiel deutlich, beide Mannschaften mussten bei großer Hitze und ohne Wind an ihre Grenzen gehen. Eilvese brachte die Führung dennoch über die Zeit.

„Das war insgesamt eine erwachsene Leistung von uns gegen einen guten Gegner. Das muss man Barsinghausen lassen, sie haben von hinten nach vorne ordentlich gespielt und uns teilweise gut laufen lassen“, so Trainer Pascal Preuß.

„Als Nächstes wartet die Arminia, das wird wieder eine schwere Aufgabe“, blickte Trainer Pascal Preuß voraus. Das Spiel gegen Arminia Hannover ist ein Nachholspiel vom 20. Spieltag. Eilvese hatte das Hinspiel knapp mit 2:1 gewonnen. Seit diesem Spiel hat Arminia Hannover nicht mehr verloren. Das sind 22 Ligaspiele in Folge.