Capellmann setzt auf Entwicklung statt großer Versprechen Richterichs Trainer sieht Hilfarth als Favoriten – und vertraut dem eigenen Weg. von Jessica-Arantxa Offermann Revès · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Linus Noah Krieger

Nach einer durchwachsenen Rückrunde will Rhenania Richterich den nächsten Entwicklungsschritt machen. Trainer Nick Capellmann setzt auf einen charakterstarken Kader, moderne Trainingsmethoden und vermeidet öffentliche Zielvorgaben.

Seit dem 12. Juli bereitet sich Rhenania Richterich auf die neue Bezirksliga-Saison vor. Trainer Nick Capellmann zieht nach den ersten Einheiten ein positives Zwischenfazit: „Die ersten Eindrücke sind durchweg positiv. Die Jungs ziehen sehr gut mit und man merkt, dass jeder Lust auf die neue Saison hat. Natürlich sind wir noch früh in der Vorbereitung, aber die Intensität und die Bereitschaft stimmen.“ Auch inhaltlich verfolgt der 38-Jährige einen klaren Ansatz. „Die ersten ein bis zwei Einheiten nutzen wir, um wieder ein wenig in Bewegung zu kommen und uns an den Ball zu gewöhnen. Ab dann werden wir den Rest der Vorbereitung ganzheitlich trainieren. Glücklicherweise hat die Wissenschaft widerlegt, dass ausgiebige Laufeinheiten ohne Ball einen positiven Effekt haben. Zudem halte ich Periodisierung im Amateurbereich für unrealistisch. Dafür sind die Jungs viel zu unregelmäßig verfügbar. Würden wir – angenommen in Woche zwei bis vier – Kraft, Stabilität und Sprints priorisieren und fünf Spieler sind im Urlaub, drei weitere beruflich verhindert, ginge das vollkommen an ihnen vorbei.“

Mit dem Verlauf der vergangenen Spielzeit blickt Capellmann differenziert zurück. „Die letzte Saison war natürlich nicht ganz so, wie wir uns das vorgestellt haben. Nach der durchaus guten Hinrunde lief in der Rückrunde einiges etwas unglücklich. Für den Entwicklungsprozess war das vielleicht sogar positiv. Wir konnten aus der Rückrunde einige Erkenntnisse gewinnen und vieles lernen.“ Daraus leitet der Trainer klare Schwerpunkte für die kommenden Monate ab: „Wir nehmen mit, dass wir in jedem Spiel konkurrenzfähig sein können, wenn wir unsere Leistung auf den Platz bringen. Wir möchten in unserem Spiel noch reifer werden, gerade was die Zielstrebigkeit und Konsequenz im letzten Drittel angeht. Das hat uns in der Rückrunde sicherlich gefehlt. Auch das kollektive Verteidigen ist durchaus ausbaufähig.“ Mit der Transferperiode zeigt sich Capellmann zufrieden. „Wir haben Spieler verpflichtet, die nicht nur sportlich enorme Qualität mitbringen, sondern auch charakterlich hervorragend zur Mannschaft passen. Das ist für uns genauso wichtig. Das klingt zwar abgedroschen, es stimmt aber zu 100 Prozent. Die Jungs, die dazugekommen sind, sind alles feine Kerle und passen ausgezeichnet zu dem tollen Charakter der Mannschaft.“ Die Neuzugänge sollen den Konkurrenzkampf beleben und die Qualität in der Spitze wie in der Breite erhöhen. „Im Fußball ist man natürlich nie komplett fertig mit der Kaderplanung. Sollte sich noch eine interessante Möglichkeit ergeben, schauen wir uns das an. Grundsätzlich fühlen wir uns aber sehr gut aufgestellt.“