Cao unterschreibt beim SVW – Kapitän verlängert seinen Vertrag

Der SV Wilhelmshaven setzt sowohl auf Zukunft als auch auf Erfahrung: Mit Kelvin Cao verpflichtet der Oberligist ein vielversprechendes Offensivtalent, gleichzeitig wurde der Vertrag mit Kapitän Efkan Erdogan vorzeitig verlängert. Sportdirektor Lars Klümper sprach in beiden Fällen von wichtigen Personalentscheidungen im Hinblick auf die Rückrunde.
Der 19-jährige Kelvin Cao kommt mit einer bemerkenswerten fußballerischen Ausbildung an die Jade: Stationen bei Werder Bremen, Union Berlin und zuletzt in der U19 des VfB Oldenburg sprechen für das Potenzial des Rechtsfußes mit vietnamesischen Wurzeln. Der schnelle Offensivspieler soll beim SVW behutsam aufgebaut werden, aber zugleich die Konkurrenzsituation im Angriff beleben.
„Kelvin hat uns in den ersten Trainingseinheiten durch Einsatz und technische Fähigkeiten direkt überzeugt“, so Klümper. „Er ist ein Spieler mit großem Potenzial, der die Chance verdient, sich im Team einen Platz zu erarbeiten.“ Schon am morgigen Tag steht Cao im Testspiel gegen den TuS Esens im Kader – ein früher Fingerzeig für seinen möglichen Wert in der Rückrunde.
Die zweite Personalentscheidung betrifft einen der Führungsspieler: Efkan Erdogan, im Sommer 2025 vom SV Atlas Delmenhorst gekommen, hat seinen Vertrag beim SV Wilhelmshaven verlängert. Der 28-Jährige war in der Hinrunde absoluter Leistungsträger und entwickelte sich nicht nur auf dem Platz, sondern auch in der Kabine zu einer Identifikationsfigur.
„Der Kapitän bleibt an Bord“, verkündete Klümper am Freitagabend. „Efkan hat in der Hinrunde voll überzeugt und ist mit seiner Ruhe und Erfahrung ein zentraler Baustein im Mannschaftsgefüge. Auch bei den Fans ist er mittlerweile ein echter Publikumsliebling.“