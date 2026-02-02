Cao unterschreibt beim SVW – Kapitän verlängert seinen Vertrag

– Foto: SV Wilhelmshaven

Der SV Wilhelmshaven setzt sowohl auf Zukunft als auch auf Erfahrung: Mit Kelvin Cao verpflichtet der Oberligist ein vielversprechendes Offensivtalent, gleichzeitig wurde der Vertrag mit Kapitän Efkan Erdogan vorzeitig verlängert. Sportdirektor Lars Klümper sprach in beiden Fällen von wichtigen Personalentscheidungen im Hinblick auf die Rückrunde.

Der 19-jährige Kelvin Cao kommt mit einer bemerkenswerten fußballerischen Ausbildung an die Jade: Stationen bei Werder Bremen, Union Berlin und zuletzt in der U19 des VfB Oldenburg sprechen für das Potenzial des Rechtsfußes mit vietnamesischen Wurzeln. Der schnelle Offensivspieler soll beim SVW behutsam aufgebaut werden, aber zugleich die Konkurrenzsituation im Angriff beleben.

„Kelvin hat uns in den ersten Trainingseinheiten durch Einsatz und technische Fähigkeiten direkt überzeugt“, so Klümper. „Er ist ein Spieler mit großem Potenzial, der die Chance verdient, sich im Team einen Platz zu erarbeiten.“ Schon am morgigen Tag steht Cao im Testspiel gegen den TuS Esens im Kader – ein früher Fingerzeig für seinen möglichen Wert in der Rückrunde.