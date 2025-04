Cannstatt will nachlegen – Holzgerlingen trifft auf direkten Verfolger

Für die TSVgg Stuttgart-Münster bietet sich gegen das punktlose Schlusslicht SC Stammheim die Chance, sich aus dem Abstiegssog zu befreien. Mit 33 Punkten liegt man aktuell im unteren Mittelfeld, während Stammheim mit 26 Niederlagen in 26 Spielen weiterhin ohne Punkt dasteht. Besonders defensiv ist die Bilanz der Gäste mit 164 Gegentoren katastrophal. Münster wird versuchen, die Stabilität der Vorwochen zu bestätigen, nachdem man zuletzt den SV Vaihingen mit 2:1 besiegen konnte.

Das Topspiel des Wochenendes steigt in Holzgerlingen: Der Tabellenzweite empfängt mit Croatia Stuttgart den Vierten. Nur sechs Punkte trennen beide Teams, was dem Duell eine besondere Brisanz verleiht. Die Gastgeber konnten zuletzt mit einem 3:1-Erfolg in Bonlanden überzeugen, während Croatia überraschend deutlich mit 0:4 gegen Deckenpfronn verlor.

Ein echtes Verfolgerduell liefern sich Vaihingen (43 Punkte) und Bonlanden (45 Punkte). Die Gastgeber verloren zuletzt knapp mit 1:2 in Münster, während Bonlanden mit 1:3 gegen Holzgerlingen unterlag. Beide Teams wollen die Chance wahren, oben dran zu bleiben – es geht also auch um die direkte Bilanz.

Der TSV Musberg befindet sich mit 35 Punkten im gesicherten Mittelfeld, hat aber mit dem drittplatzierten Team aus Cannstatt eine schwere Aufgabe vor sich. Die Gäste erzielten beim 9:1-Erfolg in Stammheim zuletzt ein Ausrufezeichen und werden hochmotiviert antreten, um den Anschluss an die Aufstiegsränge zu halten. Musberg gewann sein letztes Spiel mit 4:0 in Rohr, was das Selbstvertrauen stärkt, doch Cannstatt geht als Favorit ins Rennen.

Abstiegskampf pur in Oberjesingen: Der 16. trifft auf den 17. Beide Mannschaften haben lediglich 18 Punkte auf dem Konto. Der Verlierer dieses Spiels dürfte kaum noch Chancen auf den Klassenerhalt haben. Während Rohr zuletzt eine 0:4-Niederlage gegen Musberg kassierte, verlor Oberjesingen mit 0:4 beim ABV Stuttgart. Eine Partie mit hoher Nervosität ist zu erwarten.

Die Sportvg Feuerbach steht als Vorletzter massiv unter Druck, während der ABV Stuttgart mit einem Auswärtssieg den Abstand auf die Abstiegsränge weiter vergrößern könnte. Mit einem überzeugenden 4:0 gegen Oberjesingen im Rücken reisen die Gäste mit breiter Brust an. Feuerbach hingegen unterlag zuletzt knapp mit 1:2 in Oberjettingen. Für beide geht es um viel – Feuerbach braucht dringend Punkte, ABV will seine Form bestätigen.

Der Tabellenführer Plattenhardt empfängt den Tabellenzehnten aus Oberjettingen. Die Gastgeber wollen ihre Spitzenposition verteidigen, nachdem sie sich zuletzt beim 2:2 in Herrenberg mit einem Punkt begnügen mussten. Oberjettingen kommt mit einem 2:1-Erfolg über Feuerbach im Rücken, befindet sich aber außerhalb des Aufstiegsrennens.

Der SV geht mit einem 1:0-Sieg in Echterdingen im Rücken in die Partie, während der VfL beim 2:2 gegen Plattenhardt überzeugte. Beide Mannschaften sind jenseits von Gut und Böse in der Tabelle, was für ein offenes Spiel sprechen könnte.

