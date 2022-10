Canlar kann erste Niederlage abwenden 3:3 im Spitzenspiel beim SV Gadderbaum. Verletzung beim SVG.

Überschattet wurde die Partie allerdings von einer vermutlich schweren Fußverletzung des SVG-Spielers Linus Wendland, der mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht wurde. „Die Jungs haben anschließend für Linus alles in die Waagschale geworfen und den Spitzenreiter in große Verlegenheit gebracht. Erst in der für mich unerklärlich langen Nachspielzeit und nach Gelb-Roten Karte für Tunay Kutluhan mussten wir den Ausgleich hinnehmen“, ärgerte sich SVG-Coach Aykut Aydinel über so manche Schiedsrichterentscheidung. Auf Seiten des SuK Canlar kannte der Jubel dagegen keine Grenzen, konnte man die drohende Niederlage doch mit einem fulminanten Endspurt abwenden. „Meine Mannschaft hat Moral gezeigt und in der hitzigen Schlussphase eine nach meiner Meinung verdiente Punkteteilung gegen einen starken Gegner erkämpft“, lautete die Analyse von Co-Trainer Delil Polat, der Chefcoach Murat Kali vertrat.

Tore: 0:1 (4.) Murtadha Nagem, 1:1 (44.) Jochen Pape, 2:1 (56.) Tunay Kutluhan, 3:1 (64.) Jochen Pape, 3:2 (90+4.) Murtadha Nagem, 3:3 (90+7.) Ahmet Charki.