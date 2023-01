Caner Bektas verstärkt Paloma ab sofort 18-Jähriger kommt von der U19 des Eimsbütteler TV

Mit Caner Levent Bektas wechselt ein noch sehr junger Fußballer an die Brucknerstraße, der nun seine ersten Schritte und Erfahrungen im Herrenbereich im Oberligateam machen wird. Der 18-Jährige war zuletzt für die A-Juniorenmannschaft des Eimsbütteler TV in der Regionalliga aktiv.

„Mit Caner bekommen wir einen technisch versierten Mittelfeldspieler dazu, der in den Trainingseinheiten der Wintervorbereitung einen positiven Eindruck hinterlassen hat. Beim Gewinn des Wandsbek-Cups und beim zweiten Testspiel gegen Eintracht Norderstedt ließ Caner sein Potenzial bereits aufblitzen. Wir sind gespannt, wie schnell er sich an den Herrenfußball gewöhnt und wollen ihn dabei bestmöglich unterstützen.“, sagt Trainer Marius Nitsch über den Youngster.



Auch Caner Bektas blickt optimistisch auf die kommende Zeit mit seinem neuen Team: „Ich freue mich sehr, ein Teil dieser Truppe zu sein und dass ich mich für ihren Erfolg zur Verfügung stellen darf. Paloma ist eine starke Mannschaft, die technisch und taktisch guten Fußball spielen möchte – und das passt zu meinen Fähigkeiten. Mein Ziel ist es, schnell im Herrenbereich Fuß zu fassen und mich weiterzuentwickeln. Ich freue mich sehr darüber, dass die Truppe mich herzlich aufgenommen hat und vor allem, dass mir das Trainerteam das Vertrauen schenkt, mich in der Mannschaft weiterzuentwickeln.“