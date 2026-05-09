Caner Arda übernimmt den FC Roland Wedel

Der FC Roland Wedel hat die Trainerfrage für die kommende Saison geklärt. Caner Arda übernimmt die Ligamannschaft des Vereins und kehrt damit an eine frühere Wirkungsstätte zurück. Schon 2018 war Arda für Roland Wedel aktiv, nun soll er den Klub von der Seitenlinie aus weiterentwickeln.
Aktuell spielt Roland Wedel in der Kreisliga Hamburg 1 und rangiert dort im Tabellenmittelfeld. Zwischen 2015 und 2022 war der Verein noch in der Bezirksliga Hamburg vertreten. Mit Arda soll nun der nächste Schritt vorbereitet werden.
Der neue Trainer bringt reichlich Fußballerfahrung mit. In der Jugend spielte Arda in der U19-Regionalliga für Eintracht Norderstedt, später lief er in der Oberliga Hamburg für die SV Halstenbek-Rellingen auf. Nach einer verletzungsbedingten Auszeit als Spieler sammelte er weitere Erfahrungen im Trainerbereich.
Zuletzt arbeitete Arda als Co-Trainer beim Hetlinger MTV in der Landesliga Hammonia, zuvor war er bereits Trainer der zweiten Mannschaft des Hetlinger MTV. Diese Erfahrungen sollen nun in die Arbeit bei Roland Wedel einfließen.
Der Verein schreibt in seiner Mitteilung: „Wir freuen uns sehr, Caner Arda als neuen Trainer unserer Ligamannschaft bekanntgeben zu können.“ Arda werde sich in den kommenden Tagen mit Spielern und Team in Verbindung setzen, um die Planungen für die neue Saison zu besprechen.
Die Voraussetzungen für den neuen Coach scheinen solide. Laut Verein hat ein Großteil der Mannschaft bereits seine Zusage für die kommende Spielzeit gegeben. Mit punktuellen Zugängen soll eine schlagkräftige Mannschaft zusammengestellt werden.
Ardas Ziel ist es, die positive Entwicklung von Mannschaft und Verein fortzusetzen. Gleichzeitig soll auch der Spaß am Spiel ein zentraler Bestandteil bleiben. Trainiert wird weiterhin dienstags und donnerstags um 19 Uhr auf dem Kunstrasenplatz, die Heimspiele werden sonntags auf dem Rasenplatz im Elbestadion ausgetragen.
Für Roland Wedel ist die Verpflichtung ein Signal in Mix aus Kontinuität und Entwicklung. Mit einem Trainer, der den Verein kennt, Erfahrungen aus höheren Spielklassen mitbringt und zuletzt im Landesliga-Umfeld gearbeitet hat, soll die Mannschaft stabilisiert und perspektivisch wieder näher an die oberen Tabellenregionen herangeführt werden.
Nach Jahren in der Bezirksliga und der aktuellen Phase in der Kreisliga geht es nun darum, den nächsten Entwicklungsschritt einzuleiten. Mit Caner Arda ist dafür die zentrale Personalie geklärt.
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