Caner Arda übernimmt den FC Roland Wedel FC Roland Wedel verpflichtet Caner Arda als neuen Trainer für die kommende Saison. Der frühere Spieler bringt Erfahrung von Eintracht Norderstedt, SV Halstenbek-Rellingen und Hetlinger MTV mit. von red · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser

Caner Arda kehrt zurück - als Trainer. – Foto: Verein

Der FC Roland Wedel hat die Trainerfrage für die kommende Saison geklärt. Caner Arda übernimmt die Ligamannschaft des Vereins und kehrt damit an eine frühere Wirkungsstätte zurück. Schon 2018 war Arda für Roland Wedel aktiv, nun soll er den Klub von der Seitenlinie aus weiterentwickeln.

Werde FuPa-Fotograf und teile deine Schnappschüsse mit der Hamburg-Community! >>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp Aktuell spielt Roland Wedel in der Kreisliga Hamburg 1 und rangiert dort im Tabellenmittelfeld. Zwischen 2015 und 2022 war der Verein noch in der Bezirksliga Hamburg vertreten. Mit Arda soll nun der nächste Schritt vorbereitet werden. Erfahrung aus höheren Ligen Der neue Trainer bringt reichlich Fußballerfahrung mit. In der Jugend spielte Arda in der U19-Regionalliga für Eintracht Norderstedt, später lief er in der Oberliga Hamburg für die SV Halstenbek-Rellingen auf. Nach einer verletzungsbedingten Auszeit als Spieler sammelte er weitere Erfahrungen im Trainerbereich.

Zuletzt arbeitete Arda als Co-Trainer beim Hetlinger MTV in der Landesliga Hammonia, zuvor war er bereits Trainer der zweiten Mannschaft des Hetlinger MTV. Diese Erfahrungen sollen nun in die Arbeit bei Roland Wedel einfließen. Der Verein schreibt in seiner Mitteilung: „Wir freuen uns sehr, Caner Arda als neuen Trainer unserer Ligamannschaft bekanntgeben zu können.“ Arda werde sich in den kommenden Tagen mit Spielern und Team in Verbindung setzen, um die Planungen für die neue Saison zu besprechen.