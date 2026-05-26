Canel Topsakal bleibt dem SSV Vorsfelde erhalten

– Foto: SSV Vorsfelde

Der SSV Vorsfelde konnte die nächste Vertragsverlängerung via Instagram verkünden. Auch Canel Topsakal bleibt beim Tabellenführer der Landesliga an Bord.

Topsakal war schon zu Oberliga-Zeiten absoluter Stammspieler bei Vorsfelde und stand bei 57 Partien nur drei Mal nicht in der Startelf. Ein Treffer konnte er in der fünften Liga erzielen. In der laufenden Saison stand er bis dato 25 Mal auf dem Platz, stand Immer in der ersten Elf und erzielte einen Treffer.

Damit konnte der Tabellenführer einen absoluten Leistungsträger binden.