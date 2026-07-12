Canach: Lars Schäfer wird neuer Trainer

Lars Schäfer – Foto: Fotoclub Mandiac Berbuerg

Wie Jeunesse Canach am Freitagnachmittag in den sozialen Netzwerken bekanntgab (s.u.), wird Lars Schäfer neuer Cheftrainer der 1.Herren des künftigen Ehrenpromotionärs. Lars Schäfer war in Luxemburg bereits in Hostert und Berburg Cheftrainer und wird in Canach Nachfolger von Nelson Fragoso. David Stamm wird Co-Trainer beim Absteiger aus der BGL Ligue, Artur Guedes zeichnet als Torwarttrainer verantwortlich und André Mendes wird Fitnesstrainer.