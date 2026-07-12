 2026-07-09T13:54:06.091Z

Vereinsnachrichten

Canach: Lars Schäfer wird neuer Trainer

BGL Ligue-Absteiger gibt neues Trainergespann bekannt

von Paul Krier · Heute, 12:06 Uhr · 0 Leser
Lars Schäfer
Lars Schäfer – Foto: Fotoclub Mandiac Berbuerg

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Artur Guedes
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Wie Jeunesse Canach am Freitagnachmittag in den sozialen Netzwerken bekanntgab (s.u.), wird Lars Schäfer neuer Cheftrainer der 1.Herren des künftigen Ehrenpromotionärs. Lars Schäfer war in Luxemburg bereits in Hostert und Berburg Cheftrainer und wird in Canach Nachfolger von Nelson Fragoso. David Stamm wird Co-Trainer beim Absteiger aus der BGL Ligue, Artur Guedes zeichnet als Torwarttrainer verantwortlich und André Mendes wird Fitnesstrainer.