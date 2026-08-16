Can Taleghani mit dem FSV Oberwalluf im Flow Rheingauer um den erneuten Hattrick-Schützen Can Taleghani entzaubern den SV Waldorf. SG Meilingen lässt Spvgg. Eltville alt aussehen. Aufsteiger SV Johannisbergäußerst effizient. von Hartmut Steindorf · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser

Fabian Abt (r.) genießt den neuerlichen Sieg des FSV Oberwalluf, Paul Neumann vom SV Walsdorf schiebt Frust. Foto: Frank Heinen – Foto: Frank Heinen

Rheingau-Taunus (orf). Euphorie beim Kreisoberligisten FSV Oberwalluf: Auch im dritten Spiel gab es für die Truppe von Trainer Markus Neuser einen klaren Sieg: Dass diesmal Vizemeister SV Walsdorf gleich mit 1:5 unter die Dusche geschickt wurde, lässt auf eine gute Saison hoffen. Vorne liegt allerdings die neue Spielgemeinschaft Beuerbach/Wallrabenstein, die sich beim 4:0 gegen die TSG Wörsdorf austobte. Auch der TV Idstein kommt nach Startschwierigkeiten wieder in die Spur, machte bei Aufsteiger SSV Hattenheim aus einem 0:2-Rückstand noch ein deutliches 7:2.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. FSV Oberwalluf – SV Walsdorf 5:1 (4:0). – Nach dem Führungstor von Paul Ott wurde Can Taleghani mit einem erneuten Hattrick wieder zum Mann des Tages. Paul Neumann ließ die Gäste zwar noch mal hoffen, doch Nick Brox machte mit dem 5:1 schnell den Haken dran. „Wir sehen den tollen Start erst mal als Momentaufnahme. Das ganze Team zieht toll mit, setzt den Matchplan um und zLeigte sich gegen den Favoriten als äußerst zweikampfstark“, sparte Co-Trainer Daniel de la Vega nicht mit Lob.

SV Johannisberg – SG Bad Schwalbach/Langenseifen 5:3 (3:0). – In der ausgeglichenen Partie legten die Platzherren aus vier Möglichkeiten vier Treffer vor. „Das 4:0 gleich nach der Pause zog den Stecker. Nach dem 3:5 hätte es zwar noch mal kippen können, wir sind in dem langsamen Spiel aber zu spät aufgewacht“, so Michael Mohr von der SG. Tore: Benedikt Franz (2), Philip Gergin, Maxi Waldmann, Sven Mengel/Morice Braun (2), Lukas Wölfel (Elfmeter im Nachschuss). SSV Hattenheim – TV Idstein 2:7 (2:1). – Der erste Abschnitt lief astrein für die Gastgeber, als Robin Wohlmann aus zwei Chancen auf 2:0 stellte. „Nach der Pause waren die spielstarken Gäste aber einfach zu gut für uns“, gab Stephan Teine zu. Dirk Schaffer (3), Erdem Kadi (2), Felix Bick und Manuel Maxeiner trugen sich in die Schützenliste ein.