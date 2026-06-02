Can Kömürcü kehrt als Meister zum FC Süderelbe zurück

Can Kömürcü (am Ball) kehrt zurück. – Foto: IMAGO / Hanno Bode

Der FC Süderelbe hat den nächsten starken Zugang für die kommende Saison vorgestellt - und zugleich eine besondere Rückkehr perfekt gemacht. Can Kömürcü wechselt vom Oberliga-Meister ETSV Hamburg zurück an den Kiesbarg. Nach Eugenio Junior Lopes und Luke Andre Sendzik ist Kömürcü bereits der dritte Spieler, der in diesem Sommer vom ETSV zum FCS wechselt.

Für Süderelbe ist dieser Transfer sportlich und emotional bemerkenswert. Kömürcü spielte bereits von 2020 bis 2025 am Kiesbarg und gehörte dort über Jahre zu den prägenden Figuren. Nach einer Saison beim ETSV, mit dem er Meister der Oberliga Hamburg wurde, kehrt er nun zurück - und soll beim FCS direkt wieder eine zentrale Rolle einnehmen.

Der Wechsel zum ETSV habe beim FCS spürbare Spuren hinterlassen. Arlt erklärt: „Sein Wechsel zum ETSV hat eine große Lücke hinterlassen. Deshalb freut es mich umso mehr, dass Can mit dem ETSV Meister geworden ist und das die verdiente Belohnung für sechs Jahre super Entwicklung ist.“

Trainer Stefan Arlt freut sich entsprechend deutlich über die Rückkehr. „Wir freuen uns alle beim FC Süderelbe, dass Can zurückkehrt. Er war in seiner Zeit von 2020 bis 2025 in unserem Spiel die prägende Figur und wir sind davon überzeugt, dass Can genau diese Rolle wieder einnehmen will und wird“, sagt Arlt.

Kömürcü bringt nicht nur Qualität, sondern auch Führungsanspruch mit. Arlt formuliert es klar: „Can ist Führungsspieler und Vollblut-Fußballer. Welcome back Can - auf eine tolle Saison.“

Meisterjahr mit neun Toren und sechs Vorlagen

Beim ETSV war Kömürcü Teil einer außergewöhnlichen Saison. Die Mannschaft wurde Meister der Oberliga Hamburg, erzielte 126 Tore und prägte die Liga offensiv wie kaum ein anderes Team. Kömürcü steuerte in 32 Spielen neun Tore und sechs Vorlagen bei - starke Werte für einen Spieler, der nicht nur über Abschlüsse, sondern auch über Struktur und Verbindung im Spiel kommt.

Für Süderelbe ist genau dieses Profil wertvoll. Der FCS beendete die vergangene Oberliga-Saison auf Rang acht und arbeitet nun sichtbar daran, den Kader mit Qualität aus erfolgreichen Umfeldern zu verstärken. Dass gleich drei Spieler aus der Meistermannschaft des ETSV an den Kiesbarg wechseln, ist ein deutliches Signal.

Rückkehr mit der Rückennummer zehn

Kömürcü wird beim FC Süderelbe künftig die Rückennummer zehn tragen. Auch das passt zur Rolle, die der Verein ihm zutraut. Er soll nicht nur ein Rückkehrer sein, sondern wieder Taktgeber, Führungsspieler und Fixpunkt einer Mannschaft, die in der kommenden Saison stabiler und ambitionierter auftreten will.

Mit Eugenio Junior Lopes, Luke Andre Sendzik und nun Kömürcü hat Süderelbe gleich drei Akteure aus dem ETSV-Kader verpflichtet. Junior soll Dynamik auf der Schiene bringen, Sendzik offensive Flexibilität im Zentrum und auf der Acht oder Zehn, Kömürcü nun Führung und Struktur.

Süderelbe sendet klares Signal

Die Kaderplanung am Kiesbarg bekommt dadurch immer klarere Konturen. Süderelbe holt Spieler, die die Liga kennen, in einer Meistermannschaft funktioniert haben und sofort helfen können. Besonders Kömürcü ist dabei mehr als ein normaler Zugang, weil er den Verein, das Umfeld und die Erwartungen bereits kennt.

Für den FCS kann diese Rückkehr ein wichtiger Baustein werden. Kömürcü kommt als Hamburger Meister zurück, trägt künftig die Zehn und soll wieder jene prägende Rolle übernehmen, die er vor seinem Wechsel bereits jahrelang ausgefüllt hatte. Der FC Süderelbe gewinnt damit nicht nur Qualität - sondern auch ein Stück Identifikation zurück.

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