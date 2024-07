Can Deniz Tanriver verstärkt die Defensive

Can durchlief die komplette Jugend bei Energie Cottbus, bevor er dann 2023 seine Erste Herrensaison beim ehemaligen Liga-Konkurrenten Bischowswerda absolvierte, wo er als junger Innenverteidiger eine außergewöhnliche Torquote hatte.

Mit Can Tanriver stößt unser 3. Neuzugang aus Bischowswerda zu uns. Der 19 jährige Innenverteidiger erhält einen 2- Jahres Vertrag.

„Mit Can Tanriver haben wir einen jungen talentierten Innenverteidiger dazu geholt, welchen wir in der letzten Saison, auf gegnerischer Seite, als bissigen Verteidiger gesehen haben. Gerade seine körperliche Präsenz ist eine Wucht. Die Integration in die Mannschaft wird durch seine vorbildlichen charakterlichen Eigenschaften kein Problem werden."

§ Fakten

Alter: 19

Größe: 1,88 m

Nationalität: deutsch, türkisch Positionen: Innenverteidiger

Oberliga Spiele (Tore): 21 (4)

Stationen Herrenbereich:

Bischowswerdaer FV 08

Wir sagen „Herzlich Willkommen"!