Camilla Küver bleibt langfristig bei den Wölfinnen

Spaß und Motivation als Antrieb

„Ich freue mich sehr über meine Vertragsverlängerung beim VfL Wolfsburg und darauf, den gemeinsam eingeschlagenen Weg weiterzugehen“, so Küver. Sie betont den positiven Teamspirit: „Man spürt den großen Spaß sowie die hohe Motivation, mit der alle auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten. Ich möchte mich weiterentwickeln, Verantwortung übernehmen und meinen Beitrag zum Erfolg der Mannschaft leisten.“

Internationale Anerkennung

Ralf Kellermann, Direktor Frauenfußball, lobt die junge Abwehrspielerin: „Camilla hat sich in kürzester Zeit bei uns zu einer internationalen Top-Spielerin entwickelt. Nachdem sie immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen wurde, hat sie sehr schnell sowohl beim VfL als auch in der Nationalmannschaft Fuß gefasst. Das zeigt ihr großes Potenzial – und ich bin mir sicher, dass sie noch nicht am Ende ihres Weges angekommen ist. Umso mehr freue ich mich, dass Camilla ihre Zukunft im grün-weißen Trikot sieht.“