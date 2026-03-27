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Camilla Küver bleibt langfristig bei den Wölfinnen
Die Defensivspezialistin verlängert ihren Vertrag beim VfL Wolfsburg bis 2028 und entwickelt sich zur Nationalspielerin.
Die Frauen des VfL Wolfsburg haben ein junges Abwehrtalent langfristig gebunden: Camilla Küver unterschrieb eine Vertragsverlängerung bis zum 30. Juni 2028. Die 22-Jährige war 2023 von Eintracht Frankfurt Frauen zu den Grün-Weißen gewechselt, musste jedoch verletzungsbedingt in den ersten beiden Spielzeiten auf Einsatzminuten verzichten. In der laufenden Saison überzeugte Küver mit konstant starken Leistungen und debütierte im Oktober 2025 für die deutsche Nationalmannschaft. Insgesamt kam sie bisher 29-mal für den VfL zum Einsatz und feierte 2024 den Gewinn des DFB-Pokals.
Spaß und Motivation als Antrieb
„Ich freue mich sehr über meine Vertragsverlängerung beim VfL Wolfsburg und darauf, den gemeinsam eingeschlagenen Weg weiterzugehen“, so Küver. Sie betont den positiven Teamspirit: „Man spürt den großen Spaß sowie die hohe Motivation, mit der alle auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten. Ich möchte mich weiterentwickeln, Verantwortung übernehmen und meinen Beitrag zum Erfolg der Mannschaft leisten.“
Internationale Anerkennung
Ralf Kellermann, Direktor Frauenfußball, lobt die junge Abwehrspielerin: „Camilla hat sich in kürzester Zeit bei uns zu einer internationalen Top-Spielerin entwickelt. Nachdem sie immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen wurde, hat sie sehr schnell sowohl beim VfL als auch in der Nationalmannschaft Fuß gefasst. Das zeigt ihr großes Potenzial – und ich bin mir sicher, dass sie noch nicht am Ende ihres Weges angekommen ist. Umso mehr freue ich mich, dass Camilla ihre Zukunft im grün-weißen Trikot sieht.“
Mit der Vertragsverlängerung sichert sich der VfL Wolfsburg nicht nur eine talentierte Defensivkraft, sondern auch eine Spielerin, die sich zunehmend als Führungspersönlichkeit innerhalb der Mannschaft etabliert.