Camara rettet SC Tuttlingen, Tübingen verpasst Befreiungschlag

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Der SC 04 Tuttlingen ging leicht favorisiert ins Duell mit dem SSC Tübingen. Nach 13 Minuten sorgte Modou Lamin Badjie für die frühe Führung der Hausherren. Dabei blieb es bis zur Pause, denn erst nach 55 Minuten erhöhte Buba Camara für die Tuttlinger auf 2:0. Eine Viertelstunde vor dem Ende antwortete der SSC Tübingen mit dem Anschlusstreffer. Bis zum Schluss blieb das Nachholspiel umkämpft, doch Camara gelang mit seinem zweiten Tor des Abends die Entscheidung.

In der Tabelle klettert Tuttlingen damit auf den achten Rang und verabschiedet sich durch den Heimsieg erstmal aus dem Abstiegskampf. Bei SSC Tübingen werden die Sorgen hingegen größer.