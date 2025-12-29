Calw und Nagold II marschieren: Neubulach vor dem Endtag

Der SV-Cup in Neubulach hat am heutigen Montag seinen 3. und vorletzten Turniertag erlebt – und damit die Vorrunde endgültig in den Modus der harten Wahrheiten geschoben. Gespielt wurde in der Sporthalle Neubulach beim 30. Aktiventurnier des SC Neubulach, weiter ohne Bande und mit Seitenaus, 14 Minuten pro Partie. Vier Gruppen mit je vier Teams mussten in kurzer Zeit Ordnung schaffen, Punkte sichern, Hoffnung nähren oder Grenzen akzeptieren.

Gruppe A: Calw setzt die Spitze, Neubulach bleibt dran In Gruppe A zog der FV Calw mit maximaler Ausbeute durch: neun Punkte und 8:1 Tore. Calw gewann das direkte Duell gegen den SC Neubulach mit 2:1, ließ der SG Teinachtal beim 3:0 keine Luft und blieb auch gegen die SG Egenhausen/Wart-Ebershardt II eiskalt (3:0). Neubulach schloss mit sechs Punkten und 7:5 Toren als Zweiter ab, unter anderem durch ein 3:2 gegen Egenhausen/Wart-Ebershardt II und ein 3:1 gegen Teinachtal. Egenhausen/Wart-Ebershardt II holte drei Punkte (6:8 Tore) dank des 4:2 gegen Teinachtal, während Teinachtal punktlos blieb (3:10 Tore) – drei Spiele, drei Niederlagen, in einem Format, das keinen Atemzug zu viel erlaubt.

Gruppe B: Wart-Ebershardt hält die Nerven, Altensteig bleibt gefährlich

Die Gruppe B wurde zum engen Kampf um die Spitze, den die Spvgg Wart-Ebershardt mit sieben Punkten und 8:5 Toren für sich entschied. Nach dem 1:1 gegen den TSV Haiterbach folgten zwei klare Signale: 4:2 gegen den TSV Altensteig und 3:2 gegen den SV Gültlingen. Altensteig blieb mit sechs Punkten und 8:7 Toren dicht dran, siegte 2:1 gegen Gültlingen und 4:2 gegen Haiterbach, musste sich aber Wart-Ebershardt geschlagen geben. Gültlingen landete bei drei Punkten (8:6 Tore) und zeigte beim 5:1 gegen Haiterbach Durchschlagskraft, konnte die Niederlage gegen Altensteig (1:2) und Wart-Ebershardt (2:3) aber nicht ausgleichen. Haiterbach kam nur auf einen Zähler (4:10 Tore) – das 1:1 zum Start war ein Moment, doch danach zogen die Spiele davon.

Gruppe C: Nagold II drückt das Tempo, Stammheim rettet einen Punkt

In Gruppe C setzte der VfL Nagold II ein deutliches Ausrufezeichen: neun Punkte, 14:3 Tore. Drei Siege in Serie – 4:0 gegen den SV Pfrondorf-Mindersbach, 4:2 gegen die SpVgg Holzgerlingen und 6:1 gegen den VfL Stammheim – ließen keine Zweifel, wer in dieser Gruppe den Takt vorgab. Dahinter wurde es zäh: Stammheim erreichte vier Punkte (5:9 Tore) durch das 1:0 gegen Holzgerlingen und ein 3:3 gegen Pfrondorf-Mindersbach, musste aber gegen Nagold II die Grenzen anerkennen. Pfrondorf-Mindersbach blieb bei zwei Punkten (5:9 Tore) mit Remis gegen Stammheim (3:3) und Holzgerlingen (2:2), Holzgerlingen wurde mit einem Punkt Vierter (4:7 Tore) – ein Turnierabend, an dem jeder Treffer sofort nach Gewicht aussah.

Gruppe D: Möttlingen vorne, Schönbronn mit Nachdruck

In Gruppe D setzte sich der TSV Möttlingen mit sieben Punkten und 8:3 Toren an die Spitze. Das 3:0 gegen den SV Schönbronn war ein Statement, dazu kamen ein 2:2 gegen den FV NK Zrinski Calw und ein 3:1 gegen den SC Neubulach II. Schönbronn blieb mit sechs Punkten (10:5 Tore) in unmittelbarer Reichweite: 5:0 gegen Neubulach II und 5:2 gegen Zrinski Calw gaben der Gruppe sichtbar Richtung. Zrinski Calw sammelte vier Punkte (6:7 Tore) und gewann 2:0 gegen Neubulach II, ehe das 2:5 gegen Schönbronn und das 2:2 gegen Möttlingen die Bilanz in die Mitte drückten. Neubulach II blieb ohne Punkt (1:10 Tore) – und spürte an diesem Abend, wie schmal die Kante ohne Bande und mit Seitenaus ist.

Der Turniertag in Zahlen: Vier Spitzen, viele klare Momente

Auffällig war die Klarheit an den Gruppenspitzen: Calw und Nagold II gingen ohne Punktverlust durch, Wart-Ebershardt und Möttlingen setzten sich in engen Konstellationen knapp durch. Dazu kamen Ergebnisse, die das Turnier emotional aufladen, ohne dass man ein einziges Detail dazuerfinden müsste: ein 6:1 von Nagold II gegen Stammheim, ein 5:0 von Schönbronn gegen Neubulach II, ein 5:1 von Gültlingen gegen Haiterbach. In 14 Minuten kann ein Spiel kippen, aber genauso kann es auch eine Hierarchie festschreiben.

Ausblick auf Dienstag: Endrunde mit festen Uhrzeiten

Am morgigen Dienstag, 30. Dezember 2025, folgt der Schlusstag mit den Gruppen I bis IV sowie Viertelfinals, Halbfinals und Finale. Der Spielplan startet um 15:30 Uhr mit FV Calw gegen TSV Altensteig, um 15:45 Uhr folgt Spvgg Wart-Ebershardt gegen VfL Stammheim, um 16:00 Uhr spielt VfL Nagold II gegen SV Schönbronn, um 16:15 Uhr TSV Möttlingen gegen SC Neubulach. Die Viertelfinals sind für 18:40 Uhr, 18:55 Uhr, 19:10 Uhr und 19:25 Uhr angesetzt, die Halbfinals für 20 Uhr und 20:15 Uhr. Das Spiel um Platz drei beginnt um 21 Uhr, das Finale ist für 21:15 Uhr terminiert. Nach diesem vorletzten Turniertag ist klar: Der Endabend wird keine Kür, sondern die logische Zuspitzung eines Turniers, das in jedem Spiel sofort entscheidet.