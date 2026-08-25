Calvin Mockschan und Niko Bosnjak führen Elf der Woche an

Die SpVg Schonnebeck stellt nach dem 3:1 beim Wuppertaler SV gleich drei Spieler für die Elf der Woche, die SSVg Velbert und die Sportfreunde Baumberg sind jeweils doppelt vertreten. Niko Bosnjak und Calvin Marion Mockschan glänzen in der Oberliga Niederrhein mit einem Doppelpack.
Der 2. Spieltag der Oberliga Niederrhein ist noch nicht vollständig abgeschlossen, dennoch hat sich an der Tabellenspitze bereits ein erstes Bild ergeben. Die SSVg Velbert gewann beim ETB Schwarz-Weiß Essen mit 4:1 und ist mit sechs Punkten die einzige Mannschaft, die ihre ersten beiden Partien gewonnen hat. Dahinter folgen der SV Scherpenberg, die Sportfreunde Baumberg, die SpVg Schonnebeck und der 1. FC Monheim mit jeweils vier Zählern. Alle vier sind weiterhin ungeschlagen. Schonnebeck stellt nach dem 3:1 beim Wuppertaler SV mit drei Akteuren den größten Block der Elf der Woche. Velbert, Baumberg und Monheim bringen jeweils zwei Spieler in die Auswahl, hinzu kommen je ein Nominierter aus Scherpenberg und von der 1. Spvg Solingen-Wald 03. Besonders zwei Doppeltorschützen drückten dem Wochenende ihren Stempel auf.
Im Tor steht Osman Calik, der beim 4:2 der Sportfreunde Baumberg gegen den TSV Meerbusch über die komplette Spielzeit zwischen den Pfosten stand. Baumberg lag zunächst 0:1 zurück und musste beim Stand von 2:1 noch den Ausgleich hinnehmen, setzte sich mit zwei Treffern in der Schlussphase aber durch. Vier Punkte aus zwei Spielen bedeuten Rang drei.
Aus der Abwehr kommt Ismail Remmo vom Tabellenführer. Velbert geriet in Essen in der 18. Minute zunächst mit 0:1 ins Hintertreffen, drehte die Begegnung nach der Pause jedoch komplett. Remmo erzielte in der 71. Minute das 3:1 und wurde in der 83. Minute ausgewechselt. Niclas Isaac Ferreira Zufelde absolvierte beim 1:0 des 1. FC Monheim gegen den SV Blau-Weiß Dingden die gesamten 90 Minuten. Nach dem 2:2 zum Auftakt gegen Büderich gelang Monheim damit der erste Saisonsieg. Die Mannschaft ist weiterhin ungeschlagen und steht mit vier Punkten auf Rang fünf.
Der dritte Abwehrspieler ist Henrik Scheibe. Er spielte beim 3:1-Auswärtserfolg der SpVg Schonnebeck in Wuppertal durch. Schonnebeck hatte bereits nach 42 Minuten mit 3:0 geführt und kassierte erst durch einen Foulelfmeter in der 88. Minute den einzigen Gegentreffer.
Im Mittelfeld ist Baha Arslanboga vertreten. Er brachte den SV Scherpenberg beim SV Sonsbeck in der 19. Minute mit 1:0 in Führung. Der Aufsteiger spielte nach der Roten Karte gegen Ömer Akbel ab der 56. Minute in Unterzahl und musste in der 75. Minute das 1:1 hinnehmen. Arslanboga blieb bis zur 80. Minute auf dem Platz. Scherpenberg steht nach seinem Auftaktsieg und dem Remis bei vier Punkten.
Auch Baumberg stellt einen Mittelfeldspieler. Shoyo Akaogi absolvierte beim 4:2 in Meerbusch die komplette Partie. Die Sportfreunde antworteten auf den frühen Rückstand zunächst mit zwei Treffern, mussten das 2:2 hinnehmen und entschieden die Begegnung anschließend durch Tore in der 82. und 90. Minute.
Für die SSVg Velbert ragt Calvin Marion Mockschan mit zwei Treffern heraus. Er glich gegen ETB in der 51. Minute zum 1:1 aus und sorgte in der 84. Minute mit dem 4:1 für den Endstand. Zwei Minuten später war sein Arbeitstag beendet. Nach dem 1:0 zum Saisonstart legte Velbert damit den zweiten Sieg nach.
Marco Donato Cirillo komplettiert das Mittelfeld. Bei der 1. Spvg Solingen-Wald 03 wurde er bereits in der 17. Minute für Isaak Akritidis eingewechselt. Die Solinger gerieten gegen die Holzheimer SG in der 33. Minute mit 0:1 ins HIntertreffen, drehten die Partie aber noch zum 2:1. Nach der Niederlage am 1. Spieltag gelang damit der erste Saisonsieg.
Im Angriff führt Niko Bosnjak das Schonnebecker Trio an. Der Angreifer stellte in Wuppertal früh die Weichen: In der 13. Minute traf Bosnjak zum 1:0, nur fünf Minuten später verwandelte er einen Foulelfmeter zum 2:0 (18.). In der 89. Minute wurde der Doppeltorschütze ausgewechselt. Für Schonnebeck war das 3:1 nach dem 2:2 gegen Ratingen der erste Sieg der Saison.
Sein Teamkollege Yan Marcos Friessner Montas gehörte ebenfalls zur Startelf und stand bis zur 80. Minute auf dem Platz. Er legte die Führung von Bosnjak auf und war in der Folge an weiteren gefährlichen Aktionen beteiligt.
Der dritte Angreifer ist Tom Hirsch vom 1. FC Monheim. Gegen Dingden erzielte er in der 28. Minute das einzige Tor der Partie und wurde in der 85. Minute ausgewechselt. Sein Treffer zum 1:0 bescherte Monheim den ersten Dreier und hielt den Klub zugleich ungeschlagen.