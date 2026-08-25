Calvin Mockschan und Niko Bosnjak führen Elf der Woche an Elf der Woche zum 2. Spieltag der Oberliga Niederrhein: SpVg Schonnebeck stellt drei Spieler, Calvin Marion Mockschan und Niko Bosnjak treffen doppelt, die SSVg Velbert übernimmt mit sechs Punkten die Spitze. von André Nückel · Heute, 09:48 Uhr · 0 Leser

Calvin Mockschan (l.) und Niko Bosnjak. – Foto: René Endrun, Thorsten T

Die SpVg Schonnebeck stellt nach dem 3:1 beim Wuppertaler SV gleich drei Spieler für die Elf der Woche, die SSVg Velbert und die Sportfreunde Baumberg sind jeweils doppelt vertreten. Niko Bosnjak und Calvin Marion Mockschan glänzen in der Oberliga Niederrhein mit einem Doppelpack. >>> Die Oberliga Niederrhein auf WhatsApp

Der 2. Spieltag der Oberliga Niederrhein ist noch nicht vollständig abgeschlossen, dennoch hat sich an der Tabellenspitze bereits ein erstes Bild ergeben. Die SSVg Velbert gewann beim ETB Schwarz-Weiß Essen mit 4:1 und ist mit sechs Punkten die einzige Mannschaft, die ihre ersten beiden Partien gewonnen hat. Dahinter folgen der SV Scherpenberg, die Sportfreunde Baumberg, die SpVg Schonnebeck und der 1. FC Monheim mit jeweils vier Zählern. Alle vier sind weiterhin ungeschlagen. Schonnebeck stellt nach dem 3:1 beim Wuppertaler SV mit drei Akteuren den größten Block der Elf der Woche. Velbert, Baumberg und Monheim bringen jeweils zwei Spieler in die Auswahl, hinzu kommen je ein Nominierter aus Scherpenberg und von der 1. Spvg Solingen-Wald 03. Besonders zwei Doppeltorschützen drückten dem Wochenende ihren Stempel auf. Calik siegt mit Baumberg, Remmo trifft für den Tabellenführer Im Tor steht Osman Calik, der beim 4:2 der Sportfreunde Baumberg gegen den TSV Meerbusch über die komplette Spielzeit zwischen den Pfosten stand. Baumberg lag zunächst 0:1 zurück und musste beim Stand von 2:1 noch den Ausgleich hinnehmen, setzte sich mit zwei Treffern in der Schlussphase aber durch. Vier Punkte aus zwei Spielen bedeuten Rang drei.

Aus der Abwehr kommt Ismail Remmo vom Tabellenführer. Velbert geriet in Essen in der 18. Minute zunächst mit 0:1 ins Hintertreffen, drehte die Begegnung nach der Pause jedoch komplett. Remmo erzielte in der 71. Minute das 3:1 und wurde in der 83. Minute ausgewechselt. Niclas Isaac Ferreira Zufelde absolvierte beim 1:0 des 1. FC Monheim gegen den SV Blau-Weiß Dingden die gesamten 90 Minuten. Nach dem 2:2 zum Auftakt gegen Büderich gelang Monheim damit der erste Saisonsieg. Die Mannschaft ist weiterhin ungeschlagen und steht mit vier Punkten auf Rang fünf. Der dritte Abwehrspieler ist Henrik Scheibe. Er spielte beim 3:1-Auswärtserfolg der SpVg Schonnebeck in Wuppertal durch. Schonnebeck hatte bereits nach 42 Minuten mit 3:0 geführt und kassierte erst durch einen Foulelfmeter in der 88. Minute den einzigen Gegentreffer.