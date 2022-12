Calli Weber auf dem Sprung in die Regionalliga Der Torjäger des Oberligisten VfB 03 Hilden liebäugelt mit einem Wechsel – dem Stürmer liegen mehrere Anfragen anderer Klubs vor.

In der Oberliga Niederrhein bahnt sich für den aktuellen Fünften VfB 03 Hilden ein überraschender Abgang an, denn Pascal Weber liebäugelt offenbar mit einem Wechsel in der Winterpause. Der Hildener hängte im Frühjahr 2020 seinen lukrativen Job im Automobilverkauf an den Nagel, um ein Studium an der Sporthochschule Köln zu beginnen und damit seinen Traumberuf zu leben.

Gleichwohl stellten sich bald Erfolge ein, denn die Sportpraxis in den Kursen an der Uni kam auch seinen fußballerischen Auftritten zugute. Während Weber im Beruf als Automobilverkäufer einem engen zeitlichen Korsett Tribut zollte, lag sein Fokus nun auf Fitness und Gesundheit sowie der Regeneration. Als Stürmer konnte er nun seine Schnelligkeit besser ausspielen, agierte in den Angriffsaktionen körperlich wesentlich stabiler – und mischte bereits in der vergangenen Saison an der Spitze der Torjägerliste in der Oberliga mit. In der gesamten Spielzeit mit Hin- und Aufstiegsrunde kam er letztlich auf 27 Treffer. In der abgebrochenen Saison 2020/21 waren es gerade einmal fünf. Nach seinem Doppelpack am Sonntag beim 7:0-Sieg des VfB 03 in Kleve liegt er in der laufenden Oberliga-Runde mit 16 Toren auf Rang drei – dabei sind erst 20 von 40 Spieltagen absolviert.

Intensiv bereitete sich Pascal Weber seinerzeit im Fitnessstudio auf den Eignungstest der Universität vor, den der damals 29-Jährige letztlich mit Bravour meisterte. Die Freude war groß, als er die Zulassung zum Studium in den Händen hielt. Doch das Leid folgte auf dem Fuß, denn der Spätstarter konnte das „echte“ Studentenleben in den Anfangsmonaten nicht wirklich genießen, weil sein erstes Semester mit dem Beginn der Corona-Pandemie einherging.

Aus seinen Ambitionen, während des Studiums vielleicht noch den Sprung in die Regionalliga zu schaffen und es in der höheren Spielklasse zumindest einmal zu probieren, machte er in den vergangenen beiden Jahren keinen Hehl. Nun also könnte sich für ihn der Traum erfüllen, einmal in der vierthöchsten deutschen Liga zu spielen. „Pascal wollte sich schon im Sommer verändern und Regionalliga spielen, damals ergab es sich aber noch nicht“, erzählt Dennis Lichtenwimmer. Der Sportliche Leiter des VfB 03 berichtet: „Jetzt hat er mehrere Anfragen aus der Liga, mit denen er sich beschäftigt.“ Für den Hildener Oberligisten wäre ein Abgang zweifellos ein Verlust, doch Lichtenwimmer betont: „Wir führen bereits Gespräche mit mehreren Vereinen. Aufgrund seiner Verdienste für den VfB 03 und seines Alters wollen wir ihm den Wunsch erfüllen.“ Ein Wechsel in der Winterpause würde zudem auch etwas Geld in die Kasse des Hildener Traditionsklubs spülen.

Der SV Straelen tat sein Interesse bereits laut kund. Wenn es nach dem Vorsitzenden und Mäzen Hermann Tecklenburg geht, soll die Unterschrift noch in dieser Woche erfolgen. Allerdings ist der Verein vom Niederrhein offenbar nicht der einzige, der eine Verpflichtung des Torjägers in Erwägung zieht. Namen wollte Lichtenwimmer jedoch nicht nennen. Allerdings verrät der Blick auf die Karte der Regionalliga West, dass es im Umkreis von Hilden etliche Klubs gibt, die ein adäquates Umfeld bieten. „Es gibt einige Vereine, die Pascal als Zünglein an der Waage sehen“, sagt Lichtenwimmer. Eine Entscheidung soll in den nächsten Tagen fallen. Unterdiesen Umständen könnte das Oberliga-Derby beim 1. FC Monheim am Freitagabend bereits das Abschiedsspiel für Calli Weber sein.