Caliskan: "Vielleicht tut uns der Dämpfer mal gut"

Wiesbaden. Beim Türkischen SV ist mit dem 2:5 beim FC Waldbrunn die Serie von vier Siegen in Folge gerissen. Das soll jedoch kein Stimmungskiller sein, betont TSV-Coach Gökhan Caliskan vor dem Spiel am Sonntag (15 Uhr) gegen den FC Ederbergland.

„Wir müssen jetzt eine Reaktion zeigen“, betont er und verweist auf die „unnötige“ Niederlage beim heimstarken FC Waldbrunn. „Wir haben gut angefangen, waren aber nicht abgezockt genug, um das Ergebnis zu halten“, sagt Caliskan rückblickend. Mit dem Wissen, nach der Roten Karte gegen Dawda Njie (letzter Mann), fast 80 Minuten in Unterzahl gespielt zu haben. Bereits zum vierten Mal glatt Rot in der noch jungen Spielzeit – eine Bilanz, die Caliskan alles andere als gefallen dürfte. Breit ist der Kader allemal. Mit Emirkan Dorul, Abdullah Tasdelen und Keeper Kevin Wieszolek werden drei Stammkräfte zurückkehren. „Wir haben ein gutes Teamgefüge. Vielleicht tut uns der Dämpfer mal gut“, sagt der TSV-Coach.