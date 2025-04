Caldern verjagt das Abstiegsgespenst nach Buchenau

Marburg-Biedenkopf. Die SG Silberg/Eisenhausen steuert in der Fußball-Kreisoberliga Nord weiterhin auf Relegationskurs zur Gruppenliga, auch wenn der 2:1-Heimsieg des Tabellenzweiten gegen Roßdorf am Sonntag glücklich ausfiel. Spitzenreiter FSV Cappel wahrte seinen Vier-Punkte-Vorsprung mit einem 2:0-Erfolg in Emsdorf. Der TSV Michelbach siegte nach Pausenrückstand 5:3 beim Gladenbacher SC und sitzt Silberg/Eisenhausen weiter dicht im Nacken. Der TSV Amöneburg festigte Rang 4 mit einem 3:2-Heimsieg gegen den VfL Neustadt. Der FSV Buchenau verlor in Caldern mit 2:3 und rutschte hinter den TSV auf einen Abstiegsplatz ab. Ganz unten steht nach dem 0:1 im anderen Kellerduell in Wehrda weiterhin die SG Versbachtal. Türk Gücü Breidenbach landete einen 1:0-Überraschungssieg in Großseelheim und festigte seinen Mittelfeldplatz.