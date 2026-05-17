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Ligabericht
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Caldern feiert gegen Buchenau die A-Liga-Meisterschaft
Teaser KLA BIEDENKOPF: +++ Fußball-Kreisliga A Biedenkopf: Im Spitzenspiel gegen den FSV Buchenau reicht dem Tabellenführer TSV Caldern ein Remis, um die Meisterschaft vorzeitig einzutüten +++
Marburg-Biedenkopf. Der TSV Caldern ist Meister der Fußball-Kreisliga A Biedenkopf! Im Topspiel gegen Nachbar und Verfolger FSV Buchenau reichte dem Spitzenreiter am vorletzten Spieltag ein 1:1-Unentschieden, um die Rückkehr in die Kreisoberliga perfekt zu machen.