 2026-05-15T09:36:57.455Z

Ligabericht

Caldern feiert gegen Buchenau die A-Liga-Meisterschaft

Teaser KLA BIEDENKOPF: +++ Fußball-Kreisliga A Biedenkopf: Im Spitzenspiel gegen den FSV Buchenau reicht dem Tabellenführer TSV Caldern ein Remis, um die Meisterschaft vorzeitig einzutüten +++

von Redaktion · Heute, 21:06 Uhr · 0 Leser
Hand in Hand in Richtung eigenen Anhang: Der TSV Caldern sichert sich durch ein 1:1 gegen den Verfolger FSV Buchenau die Meisterschaft in der Fußball-Kreisliga A Biedenkopf. © Jens Schmidt
Hand in Hand in Richtung eigenen Anhang: Der TSV Caldern sichert sich durch ein 1:1 gegen den Verfolger FSV Buchenau die Meisterschaft in der Fußball-Kreisliga A Biedenkopf. © Jens Schmidt

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TSV Caldern
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Marburg-Biedenkopf. Der TSV Caldern ist Meister der Fußball-Kreisliga A Biedenkopf! Im Topspiel gegen Nachbar und Verfolger FSV Buchenau reichte dem Spitzenreiter am vorletzten Spieltag ein 1:1-Unentschieden, um die Rückkehr in die Kreisoberliga perfekt zu machen.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.