Calden feiert Torrausch – Vellmar macht großen Schritt

– Foto: Foto Schwalm-Eder Amateurfussb

Der 32. Spieltag der Verbandsliga Nord hat im Saisonendspurt noch einmal klare Signale gesendet. KSV Hessen Kassel II löste seine Pflichtaufgabe gegen Eichenzell souverän und bleibt an der Spitze, Calden/Meimbressen überrollte Steinbach und setzte ein weiteres Ausrufezeichen im Kampf um den Klassenerhalt. OSC Vellmar gewann in Dörnberg und verschaffte sich ebenso Luft, während SC Willingen nach dem feststehenden Abstieg immerhin wieder ohne Gegentor blieb.

Der SC Willingen kam gegen den Lichtenauer FV zu einem torlosen Remis. Spielerisch blieb vieles überschaubar, doch für die Upländer war es nach den vielen Rückschlägen der vergangenen Wochen zumindest ein kleines Zeichen: Erstmals seit längerer Zeit stand hinten wieder die Null. Neben dem Platz ging es bereits um die Zukunft und den Abschied aus der Verbandsliga, sportlich fehlte beiden Teams letztlich die letzte Konsequenz vor dem Tor.

Überraschend zerlegt

Calden/Meimbressen lieferte einen der bemerkenswertesten Auftritte des Spieltags ab. Gegen den Tabellendritten Steinbach führte der Aufsteiger nach 21 Minuten bereits 3:0, ließ sich auch von zwei Gegentreffern nicht aus der Ruhe bringen und gewann am Ende deutlich mit 6:2. Louis Siebert traf dreimal, Marko Utsch doppelt, dazu war Hannes Dittmar erfolgreich. Mit nun 39 Punkten hat Calden im Abstiegskampf einen großen Schritt gemacht. Sieglosserie geht weiter Heute, 15:00 Uhr FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925 Wolfhagen TSV Wabern TSV Wabern 0 0 Abpfiff Im Verfolgerduell zwischen FSV Wolfhagen und TSV Wabern blieb es beim 0:0. Für beide Mannschaften war das Ergebnis eher Verwaltung als Befreiung: Wolfhagen hielt Rang vier, der jetzt sechs Spiele in Folge sieglose TSV blieb im oberen Mittelfeld. Die Rote Karte gegen Wolfhagen in der Schlussminute änderte am torlosen Ausgang nichts mehr.

Topform bestätigt

Der OSC Vellmar nutzte seine Chance im Tabellenkeller und gewann beim FSV Dörnberg mit 3:1. Nach torloser erster Halbzeit brachten Lukas Geisler und Rolf Sattorov die Gäste per Doppelschlag auf Kurs, Pooyan Ensafi legte in der Nachspielzeit nach. Dörnbergs später Ehrentreffer durch Kevin Richter änderte nichts mehr daran, dass Vellmar mit nun 38 Punkten deutlich besser dasteht als noch vor wenigen Wochen. Überzahl bleibt ungenutzt

Für Klei/Hun/Doh war das 1:2 gegen Hofbieber ein unerwarteter Rückschlag. Die Gäste spielten nach einer Roten Karte gegen Benjamin Ochs bereits ab der 15. Minute in Unterzahl, gingen aber per Foulelfmeter in Führung und trafen nach dem schnellen Ausgleich durch Louis Blumenstein erneut. Damit verpasste Klei/Hun/Doh die Gelegenheit, die eigene Saison im Mittelfeld weiter zu veredeln. Spät davongezogen