Calcio: "Wir haben es selbst in der Hand, diese Dinge abzustellen"

Guter Start, aber fehlende Durchschlagskraft

Die Gäste begannen die Partie konzentriert und setzten den Gegner früh unter Druck. "Wir sind gut ins Spiel gestartet, hatten gegen den Ball phasenweise sehr gute Momente und konnten den Gegner vor einige Probleme stellen." Doch in der Offensive fehlte es an Klarheit. "Allerdings waren wir in der Box zu kompliziert und harmlos – es hat einfach die Konsequenz gefehlt, um die Chancen in Tore umzumünzen. Wir haben vergessen, wo das Tor steht."

Schlüsselmoment nach dem Ausgleich

Nach dem frühen Rückstand durch Mikail Arslan (26.) gelang Daniele Cardinale in der 51. Minute der verdiente Ausgleich. "In der zweiten Halbzeit haben wir uns für unsere Intensität belohnt, hatten die Möglichkeit, das Momentum auf unsere Seite zu ziehen – doch genau in diesen entscheidenden Momenten waren wir nicht zielstrebig genug." Ein unnötiges Foul kurz vor dem Strafraum leitete dann die Wende ein. "Ein unnötiges Foul kurz vor dem 16er war für mich der Knackpunkt, der das Spiel zu unseren Ungunsten gedreht hat." Kurz darauf brachte Pero Mamic (58.) die Gastgeber erneut in Führung.

Defensive Fehler bestrafen Calcio

Mit dem 2:1 im Rücken spielte Bissingen effizient und nutzte die sich bietenden Räume. "Zudem haben wir es in der Box nicht geschafft, Pero Mamic mit voller Überzeugung zu verteidigen, was uns letztendlich das Genick gebrochen hat." Emre Yalcin (65.) und Adonis Krasniqi (90.+4) erhöhten schließlich auf 4:1.

Kämpferische Einstellung, aber keine Punkte

Di Frisco erkannte trotz der Niederlage positive Aspekte: "Die Mannschaft hat gekämpft, die Intensität war über weite Strecken hoch, und wir haben uns immer wieder ins Spiel zurückgearbeitet." Dennoch fehlte die Konsequenz in beiden Strafräumen: "Gerade in der zweiten Halbzeit war zu sehen, dass wir das Spiel in unsere Richtung drehen wollten. Aber wenn wir uns nicht mit Toren belohnen und in den entscheidenden Momenten nicht kompromisslos verteidigen, dann wird es schwer, Punkte zu holen."

Aus der Niederlage lernen

Für den Trainer ist klar, dass seine Mannschaft an diesen Punkten arbeiten muss. "Wir haben es selbst in der Hand, diese Dinge abzustellen. Jetzt gilt es, aus dieser Niederlage die richtigen Schlüsse zu ziehen, mit mehr Überzeugung vor dem Tor zu agieren und in der Box kompromissloser zu verteidigen."

Nächste Herausforderung gegen Reutlingen

Am kommenden Samstag trifft Calcio Leinfelden-Echterdingen auf den SSV Reutlingen. Dort soll die Mannschaft die Lehren aus der Niederlage ziehen und mit mehr Effizienz im Abschluss auftreten.