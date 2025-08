Calcio: "Letzte Saison war für uns eine sehr lehrreiche Zeit"

Die Rückkehr in die Oberliga war kurz – aber intensiv. Nur eine Saison dauerte das Abenteuer von Calcio Leinfelden-Echterdingen in der fünfthöchsten Liga. „Die letzte Saison war für uns eine sehr lehrreiche Zeit“, resümiert Trainer Francesco Di Frisco. Der Aufstieg über die Relegation kam für den Verein einerseits einer sportlichen Belohnung gleich, bedeutete aber auch strukturellen Kraftakt.

Die neue Saison in der Verbandsliga steht im Zeichen des Neuanfangs – mit neuem Kader, neuer Hierarchie und bewusster Zurückhaltung. „Unsere Zielsetzung ist einfach: Wir wollen eine ruhige Saison spielen“, erklärt der Coach. „Die schwierige vergangene Runde soll abgehakt werden – jetzt geht es darum, mit Freude zu arbeiten, Spieler zu entwickeln und uns kontinuierlich zu verbessern.“

Ein konkretes Tabellenziel gibt es nicht – dafür aber klare Prinzipien: „Wir setzen uns bewusst kein konkretes Tabellenziel, sondern wollen Woche für Woche Fortschritte sehen.“ Di Frisco sieht den Neustart als langfristigen Prozess – getragen von der Überzeugung, dass nachhaltige Entwicklung mehr zählt als kurzfristige Platzierungen.

Djermanovic als Vorbild

Mit dem Umbruch hat sich auch die Hierarchie innerhalb der Mannschaft verändert. Besonders ein Spieler hat sich hervorgetan: „Wenn ich jemanden nennen soll, dann Jovan Djermanovic. Seine Entwicklung war beeindruckend – sportlich wie menschlich.“ Der Mittelfeldspieler ist neuer Kapitän – und übernimmt Verantwortung auf und neben dem Platz.

„Er lebt die richtige Einstellung vor und ist ein echtes Vorbild für das gesamte Team.“ Aber auch die restliche Mannschaft habe in der Vorbereitung überzeugt: „Die Jungs haben sich in jedem Training reingehängt – ob bei Bergläufen oder in taktischen Einheiten.“

Umbruch mit Weitsicht

Die Kaderveränderungen bei Calcio fallen gravierend aus. Der Verein hat sich bewusst für einen tiefgreifenden Umbruch entschieden – mit einer der jüngsten Mannschaften der Liga. „Wir haben die Transferperiode genutzt, um einen umfassenden Umbruch einzuleiten“, sagt Di Frisco.

Vergleichbar sei die Kaderstruktur mit jener der TSG Tübingen. Der neue Kurs soll nicht kurzfristig Erfolge bringen, sondern mittelfristig Früchte tragen. „Diese neue Ausrichtung braucht Zeit – und wir nehmen uns ganz bewusst diese Zeit.“ Ob der Weg der richtige sei, werde sich auf dem Platz zeigen.

Eine ausgeglichene Liga erwartet

Mit Blick auf die Verbandsliga 2025/2026 erwartet Francesco Di Frisco eine spannende Spielzeit. „Ich sehe mehrere Mannschaften im oberen Bereich“, erklärt er. Dazu gehören für ihn die Young Boys Reutlingen, der TSV Oberensingen, der FC Holzhausen, der VfR Heilbronn und die TSG Schwäbisch Hall.

„Diese Teams verfügen über stabile Strukturen, qualitativ hochwertige Kader und klare Konzepte.“ Anders als in den Vorjahren – als etwa Neckarsulm oder Holzhausen dominierten – sieht Di Frisco die Liga nun ausgeglichener. „Es wird Überraschungen geben – in beide Richtungen.“

Der Aufbau hat begonnen

Der Blick nach vorne überwiegt bei Calcio Leinfelden-Echterdingen. Der Verein will sich sportlich stabilisieren, seine Strukturen weiterentwickeln und in aller Ruhe den Umbruch gestalten. „Der eingeschlagene Weg fühlt sich richtig an – ob er es wirklich ist, wird der Platz zeigen“, so Di Frisco.

Mit Spielern wie Jovan Djermanovic, einem jungen Kader und einer klaren Trainerhandschrift ist der Grundstein gelegt. Die Rückkehr in die Oberliga ist kein Ziel für morgen – aber sie bleibt ein langfristiger Traum.